A Dijon, l'association le Tâche papier va vous faire aimer la sérigraphie

Promouvoir l'art de la sérigraphie, de l'illustration et de la gravure : ce sont les objectifs du collectif dijonnais Le Tâche Papier ! L'association installée rue Guillaume Tell est à la fois, un atelier mais aussi une galerie-boutique, qui propose des œuvres originales et en nombre limité.

Le Tâche Papier s'est fait une place dans le paysage artistique et alternatif de Dijon. L'association dijonnaise née il y a un an et demi et fondée par d'anciens élèves des Beaux Arts de Dijon, est installée au 31 rue Guillaume Tell. De l'extérieur, la galerie ne laisse pas indifférent avec ses affiches et ses sacs aux motifs animaliers ou ses têtes de mort. A l'intérieur on découvre aussi des illustrations, des tee-shirts ou fanzines. Leur point commun : une fabrication quasi 100% artisanale!

Démonstration avec Joy Prudent co-fondatrice et directrice du Tâche Papier © Radio France - Stéphanie Perenon

Appel aux dons lancé sur internet

Mais pour continuer à développer et mieux faire connaitre l'art de la sérigraphie à tous les publics, le collectif a lancé une collecte via internet, pour compléter son matériel. Le Tâche Papier espère recueillir d'ici fin mars 4000 euros.