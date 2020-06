Dijon : la 5e édition du "Brunch des Halles" se fera à emporter

Une cinquième édition du "Brunch des Halles" de Dijon en mode déconfiné ... et à emporter, en raison de la crise du coronavirus. L'évènement gastronomique, où des restaurateurs servent chaque dimanche des brunchs, aura lieu en 2020 entre le 21 juin et le 20 septembre. Pour en profiter, il est obligatoire de réserver. Les victuailles sont limitées : 500 brunchs seront servis chaque dimanche, à raison de 100 par services. Vous pouvez réserver votre place en cliquant ici ou au guichet de l'Office du tourisme. Le brunch coûte 25 euros par adulte, et 12 euros par enfant (de 5 à 12 ans). Il sera à retirer sous les Halles. Lors de la dernière édition, en 2019, le Brunch des Halles avait servi plus de 8700 couverts.

Les chefs présents pour cette cinquième édition

Sylvie et Éric Brionès – Les 3 Ducs (Talant)

Gaëlle et Laurent Herbert - Le gourmet traiteur (Dijon)

Dominique Dansard – Dansard traiteur (Marcigny)

Jean Bertrand – La P'tite ferme (Poiseul la ville)

Stéphanie Sempol – Toque d'ici (Saint-Apollinaire)

Alexandra et Julien Husson – Maison Husson (Gilly les Cîteaux)

David Leconte et Nicolas Isnard – Kook'in et Auberge de la charme (Prenois)

Guillaume Royer – L'abbaye de la Bussière (La Bussière sur Ouche)

Alexandre Krips et Gonzalo Pineiro – Le château de Bourgogne (Dijon)

A noter que le premier brunch de l'été sera concocté par Laurent et Gaëlle Herbert du Gourmet traiteur, le dimanche 21 juin 2020.