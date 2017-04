Dijon : la Cinémathèque de Bourgogne prolonge sa braderie de soutien

La Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet prolonge sa braderie de soutien. L’argent collecté doit servir à financer son déménagement dans de nouveaux locaux et son fonctionnement.

Il y a urgence pour la Cinémathèque régionale de Bourgogne. L’association loi 1901, reconnue d'intérêt général, conserve sans aide financière tous les documents films et non films qui lui sont confiés. Mais elle doit aujourd’hui quitter ses locaux et déménager 18000 films et 70000 documents non film (affiches, photos d’exploitation, revues, livres, goodies…). La Cinémathèque régionale a donc décidé de se séparer d'éléments en double lors d’une braderie de soutien. Celle-ci est prolongée jusqu’au 16 avril, de 10h à 20h à la Ferronnerie, à Dijon.

L’association annonce au programme de cette nouvelle semaine, en plus de la braderie, des ateliers de réalité virtuelle, des ateliers grattage de pellicule, des expositions d‘affiches, des projections surprises et aléatoires, ainsi qu’une soirée projection d’images d’archive ce vendredi 14 avril, à partir de 20h.

Ateliers de réalité virtuelle proposés par la Cinémathèques de Bourgogne - Cinémathèque de Bourgogne

La Cinémathèque de Bourgogne propose au public d'apporter leur film en pellicule pour les visionner et discuter de leur numérisation que peut proposer la Cinémathèque de régionale dans le cadre du projet C.R.A.C. (Collecte Régionale des Archives Cinématographiques). Elle propose également aux personnes désireuses de se séparer d’objets, DVDs, CDs, de les apporter à la Ferronnerie pour que celle-ci puisse les vendre en signe de soutien. Une cagnotte est également mise à disposition sur place et une en ligne : https://www.lepotcommun.fr/pot/r4k748oo .

L'affiche de la Braderie de soutien - Cinémathèque de Bourgogne

La Cinémathèque de Bourgogne appelle également les musiciens à venir jouer quand ils le désirent pour partager un moment convivial.

