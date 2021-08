Dijon : la participation d'IAM au VYV Festival n'est "pas remise en cause"

Les fans d'IAM sont inquiets. Plusieurs de leurs concerts ont été annulés cet été, par exemple dans les Landes, ou à Saint-Raphaël. Le leader du groupe de rap mythique, Akhenaton, a lui été hospitalisé dans un service de réanimation à Marseille, début août 2021, pour une "gêne respiratoire". Le groupe marseillais doit se produire à Dijon, le 5 septembre prochain, en clôture du VYV Festival.

Pas de changement de programme

Akhénaton est sorti de l'hôpital après quatre jours . "Il va bien", a indiqué l'entourage du rappeur à franceinfo. "Il est éprouvé et se repose en famille", précise Le Parisien. Sera-t-il rétabli pour le mois de septembre, et la venue d'IAM au VYV Festival à Dijon ? "La participation du groupe n'est pas remise en cause", indique l'organisation vendredi 6 août, contactée par France Bleu Bourgogne. Si tout va bien jusque-là, les festivaliers pourront donc danser le Mia le 5 septembre prochain - 35 euros la place, plein tarif, la billetterie est ouverte.