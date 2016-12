Dijon : la traditionnelle descente du Père-Noël du haut de la Tour Philippe le Bon

Comme chaque année depuis plus d'un demi-siècle, le Père-Noël a entamé sa tournée bourguignonne par une descente en rappel depuis le toit de la Mairie de Dijon. Acclamation sur la place de la Libération.

Ca sent bon les cadeaux ! Le Père-Noël est apparu en haut de la Tour Philippe le Bon, à Dijon, vers 18 heures 30, samedi 24 décembre. Son passage marque pour les petits Dijonnais, le début de la distribution de cadeaux. La descente du Père-Noël en rappel depuis le haut de la Tour est une tradition qui date de plus d'un demi-siècle et qui marque toujours autant les esprits des enfants.

Mission extrême pour le Père-Noël

"Il est descendu de la Tour Eiffel, c'est presque aussi haut (la Tour Philippe le Bon)", raconte par exemple un enfant. Le Père-Noël, accroché à une corde, éclairé par un gros projecteur, a finalement posé le pied à terre 46 mètres plus bas, place de la Libération. Tous semblent impressionnés : "Il a des muscles le Père-Noël", "il est fort, il a l'habitude". Mais son petit voisin s'inquiète : "j'ai trouvé qu'il descendait lentement".

Petite indiscrétion : après l'escalade de la Tour Philippe Le Bon, il paraît que le Père-Noël est parti gravir d'autres cheminées, moins hautes, sur les toits des Bourguignons...