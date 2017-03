Dijon : le Brunch des halles, de retour dès le 14 mai

Le Brunch des halles de Dijon, saison 2, c'est pour bientôt. Le rendez-vous initié l'année dernière est reconduit tous les dimanches à partir 14 mai et jusqu'au 24 septembre. Chaque semaine, un nouveau chef.

3 - 2 - 1 ... Top chef ! La ville de Dijon de Dijon reconduit, pour la seconde année, le Brunch des Halles tous les dimanches, dans cet édifice signé Gustave Eiffel. Cette seconde édition débutera même plus tôt que la première. Deux semaines avant. Le premier rendez vous est fixé dès le 14 mai, contre le 29 mai en 2016. Ce brunch, concocté chaque semaine par un ou plusieurs chefs, propose une variété de plats sucrés et salés pour un copieux petit déjeuner / déjeuner. Il est servi entre 11H et 15H. Il faut compter vingt cinq euros par personne.

Brunch des halles de Dijon © Radio France - Philippe Renaud

Dijon, de plus en plus cité de la Gastronomie

La ville de Dijon poursuit parallèlement son projet de Cité de la Gastronomie en lieu et place de l'ancien hôpital général. Projet qui a reçu le soutien du Président de la République, lors de sa dernière visite en Bourgogne. Ce brunch des halles contribue donc aussi à prouver l'attachement de la mairie à développer son image de la cité de la gastronomie. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard, si cette nouvelle édition se terminera le dimanche 24 septembre, date de la fête de la Gastronomie.