Dijon : le centre de formation de la JDA détecte les futurs basketteurs

La JDA recherche ses futures stars du basket ! Le centre de formation de basket de Dijon a organisé mercredi 4 mars une journée de recrutement. 11 jeunes garçons, âgés de 16 à 17 ans, ont tenté leur chance.

Un après-midi entier pour tester les qualités des joueurs, et sélectionner un à deux profils pour intégrer le centre de formation et participer aux entraînements des cadets.

2 heures d'entraînement pour faire un choix

Pendant deux heures complètes, les jeunes jouent devant le entraineurs et recruteurs qui scrutent leurs moindres faits et gestes. "On regarde les fondamentaux individuels, confie Vincent, coach du groupe des U18. Ce qu'ils sont capables de faire avec la balle en main, la manière dont ils dribblent, comment ils shootent..."

Il va falloir se relever pour devenir meilleur - Calvin, jeune basketteur

À la fin de la journée, les entraineurs font leur choix : seulement un ou deux joueurs pourront intégrer le centre. Pour Calvin, assez fier de sa performance, il faut rester réaliste : "Ce n'est pas parce que je ne suis pas pris dans ce centre là que je vais baisser les bras, d'autres portes s'ouvriront pour moi. Il va falloir se relever pour devenir meilleur", sourit le jeune homme.

Des jeunes venus de Toulouse, Marseille ou encore Nancy

Sur les 11 jeunes présents, certains ont fait le déplacement depuis Toulouse, Marseille, Nancy ou encore Strasbourg. "J'accompagne mon fils à toutes les journées de détection, explique un père assis sur le banc. Pour lui c'est un grand moment de stress. Mais je le suis partout, je suis son plus grand fan ! "

Une fois intégrés, les jeunes passent trois ans au centre de formation et suivent à côté des heures d'entraînements le parcours scolaire classique. La JDA travaille en collaboration avec plusieurs lycées, pour suivre au mieux leurs scolarités.

Les trophées remportés par les jeunes du centre de formation :