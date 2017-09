Dijon: le chantier de fouilles de l'ancien hôpital exceptionnellement ouvert au public pour les Journées du Patrimoine

C'est l’Institut national de recherches archéologiques préventives qui mène, sur prescription de l’Etat, une campagne de fouilles archéologiques à l'emplacement de l'ancien hôpital général. L'INRAP qui vous ouvre ses portes ce samedi 16 et ce dimanche 17 septembre 2017.

Ces fouilles sont réalisées sur demande de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, en amont des travaux d’aménagement de la future cité internationale de la gastronomie et du vin. Le fameux projet initié par la ville de Dijon et Dijon métropole et réalisé par Eiffage. Ces recherches ont pour objectif de "connaître le passé de ce faubourg, du Moyen Âge au XIXe siècle, au regard de l’évolution du système défensif, des aménagements successifs de l’hôpital et des rivières Ouche et Raines" selon l'INRAP dans un communiqué.

Patrick Chopelain © Radio France - Thomas Nougaillon

Un important chantier réalisé en plusieurs phases, la première a eu lieu à l’automne 2016, a révélé une partie du faubourg Raines, situé à l’extérieur des fortifications aujourd’hui détruites. La deuxième phase a débuté au mois d'août et va se poursuivre jusqu'en octobre 2017. Le but: permettre aux archéologues de mettre au jour d’autres vestiges de l’ancien hôpital et notamment retrouver les traces de l’hôpital du Saint Esprit fondé par Eudes III. Ces Journées Européennes du Patrimoine sont donc une occasion unique de découvrir cet ancien hôpital très cher au coeur des Dijonnais.

Parmi les endroits qui doivent encore être fouillés, une fosse où se trouvaient les latrines de l'hôpital, à l'intérieur peut-être des objets et des traces d'anciennes maladies. Patrick Chopelain Copier

Avec son parterre de tomettes rouges, une ancienne cheminée © Radio France - Thomas Nougaillon

Le chantier sera exceptionnellement ouvert au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre. Ces journées portes ouvertes auront lieu ce samedi de 14h à 18h et ce dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ce sont des visites guidées de 30 minutes environ (attention le dernier départ se fera à 17h30). L'entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Dans la salle des malades une antique cheminée dans lequel les archéologues ont retrouvé les traces de l'ultime repas qui y a été pris, Patrick Chopelain Copier

PORTES OUVERTES Les archéologues de l'@Inrap vous accueillent sur les fouilles de l'ancien Hôpital général @dijon@JEP les 16 et 17 sept! pic.twitter.com/rIXAiK9JLZ — Stéphanie Hollocou (@Hollocou_S) August 30, 2017