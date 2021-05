Dijon : le coup d'envoi du Brunch des Halles, c'est ce dimanche 30 mai

Deux chefs Côte-d'Oriens , Prisca Gilbert et Dominique Dansart ont la lourde responsabilité de donner le coup d'envoi officiel de la 6e édition du Brunch des Halles ce dimanche 30 mai à Dijon. Une édition qui se déroule uniquement sur le mode "déjeuners à emporter" cette année en raison de la crise sanitaire et des contraintes qui sont liées.

Prisca GILBERT, une cheffe « multi-toque »

Âgée de 40 ans, Prisca Gilbert est connue aujourd’hui comme l’un des visages de la gastronomie ivoirienne. Après un début de carrière dans le marketing et la communication, Prisca décide en 2013 d’ouvrir le restaurant Mosaic à Abidjan avec pour seul bagage sa passion. Sa touche personnelle ? Sublimer les produits locaux ivoirien dans l’assiette. Férue d’arts plastiques, elle compose ses assiettes comme des toiles. En 2015, elle débute un stage professionnel à l’Institut Paul Bocuse à Lyon puis diversifie son activité en devenant cheffe itinérante quelques années plus tard. Elle se lance également dans la production de contenus culinaires d’abord avec MIAM (capsule culinaire diffusée sur les réseaux sociaux) puis en tant que chroniqueuse culinaire sur RFI (Radio France Internationale) ainsi qu’avec les éditions Bayard Jeunesse pour le magazine Planète. Prisca Gilbert se définit comme une cheffe « multi-toque », l’art culinaire est pour elle un métier pluridimensionnel qui s’exprime dans et au-delà des cuisines d’un restaurant. En Mars 2019, elle devient la cheffe des cuisines du restaurant l’Éléphant d’Or du casino Barrière à Abidjan.

Dominique DANSARD, référence régionale de traiteur gastronomique

Chocolatier-glacier de formation, Dominique Dansard s’installe en 1977 à Marcigny en tant que pâtissier avant de lancer son service de traiteur gastronomique. Le tournant intervient en 1992, lorsque la Fédération Française des Sports de Glace le désigne pour l’organisation d’un dîner de 4 000 couverts lors des Jeux Olympiques d’Albertville. Depuis plus de 45 ans, DANSARD Traiteur développe des événements synonymes de gastronomie et d’innovation principalement en Bourgogne-Franche-Comté. « La Maison DANSARD, le traiteur des chefs » est devenue la référence régionale de traiteur gastronomique, à travers 200 événements par an et en partenariat notamment avec plus de 10 chefs étoilés Michelin. Cette maison s’illustre continuellement lors de grands événements de prestige, comme la Paulée de Meursault avec Éric Pras en 2017, pour 800 convives.