Dijon : le CREPS fait peau neuve en vue des JO 2024

Sous l'impulsion de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l'Etat, le CREPS entame une profonde transformation, qui doit lui permettre de compter parmi les centres les plus modernes en terme de préparation au sport de haut niveau, et donc d'attirer des délégations étrangères pour les Jeux de Paris.

Symbole du nouvel envol du CREPS de Dijon, l'équipe de France de parachutisme, championne du monde en titre, est à l'honneur pour cette journée du 5 juillet, date anniversaire des 80 ans de la structure, et qui marque un tournant dans son histoire, avec ce projet d'agrandissement et de rénovation à 20 millions d'euros. Ils sont tous là pour l'occasion : les élus de la région, de la ville, le préfet, sans parler des responsables de ligues sportives bourguignonnes et franc-comtoises.

Le dernier cri pour attirer les athlètes olympiques

D'ici un an, le CREPS, Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive, sera doté du dernier cri en matière d'accompagnement des sportifs de haut niveau. Des hébergements dignes de ce nom, une accessibilité améliorée pour les athlètes handicapés, et bien sûr ce centre de préparation et de performance athlétique (C2PA), qui commence à sortir de terre. Il sera parmi les équipements les plus en pointe en France, assure le directeur du CREPS de Bourgogne Franche Comté Pascal Bonnetain.

De gauche à droite, le préfet de Côte-d'Or Fabien Sudry, le directeur du CREPS Pascal Bonnetain, la présidente de région BFC Marie-Guite Dufay, et la 1ere adjointe à la mairie de Dijon Nathalie Koenders © Radio France - Arnaud Racapé

"On lance un équipement sportif de très très haute performance, où on va pouvoir faire de la musculation à 60 degrés, avec de l'humidité, ou bien dans les mêmes conditions qu'à 3.000 mètres d'altitude, en baissant le taux d'oxygène."

A ses côté, Patrick Gergès, ancien champion paralympique d'athlétisme, apprécie : en tant que directeur technique national, j'aurais adoré avoir ce genre d'installations. Au lieu de cela, avant les mondiaux à Doha, on a été obligés d'aller au Portugal. Merci les JO 2024, car cela permet de prendre la mesure du retard, qui s'est accumulé pendant des années dans nos structures".

A terme, le CREPS de Dijon sera surtout un lieu d'accueil haut de gamme pour les délégations étrangères qui souhaiteront s'installer en dehors de Paris pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant, on en est à la phase de lobbying, mais le site dijonnais a clairement des atouts à faire valoir, souligne Pascal Bonnetain : "On est à une heure et demi de Paris, on sait que les délégations étrangères ne pourront pas être à Paris parce que les athlètes français y seront, on a 23 hectares de terrain, avec un château, des équipements sportifs, et puis avec des tarifications bien plus acceptables pour les équipes qui n'auront pas beaucoup de sous, et il faut aider tout le monde." Le projet du CREPS est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté (12,5 millions d'euros), la préfecture (4 millions d'euros), et l'Agence nationale du sport (2,5 millions d'euros).