Dijon : le directeur de La Vapeur réclame le retour des concerts debout dès lundi 24 janvier

Une pétition soutenue par La Vapeur, la salle de musiques actuelles à Dijon, réclame le retour des concerts debout dès lundi 24 janvier. Le directeur de la salle, Yann Rivoal fait part de son incompréhension face aux mesures sanitaires en vigueur pour les concerts.

France Bleu Bourgogne : Pourquoi est-ce si compliqué d'organiser des concerts assis à La Vapeur ?

Yann Rivoal : On l'a déjà fait, c'est possible, sauf qu'on n'a pas du tout la même jauge, on passe à 300 places seulement. Et si on a vendu plus de 300 places, ce n'est pas possible de tirer au sort les participants. Donc, on est obligé de reporter, de décaler. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui rendent les concerts debout impossibles, c'est qu'il y a toute la logique de tournée. Même si nous, on décide de faire un concert assis, il faut que l'artiste soit d'accord. Mais il faut aussi que les autres salles qui vont composer la tournée soient d'accord. Ça fait beaucoup de paramètres qui font que la plupart du temps, ça n'est pas possible.

Qui prend la décision d'annuler ou de reporter un concert ? C'est la salle ou bien l'artiste ?

Ça se fait en concertation. En fonction des possibilités des uns et des autres, on essaye de prioriser le report. Mais parfois, ça n'est pas possible. Avec Benjamin Biolay par exemple, on avait déjà reporté ce concert et là son emploi du temps à lui ne permettait pas de trouver de nouvelles dates au delà de janvier. À Dijon, on est géographiquement bien positionnés dans les tournées, donc ça nous donne des facilités pour les reports. C'est plus difficile, je pense, quand on est à Brest ou à Biarritz, quand on est vraiment aux points cardinaux de l'Hexagone.

Vous militez pour le retour des concerts debout, vous estimez qu'il n'y a pas de risques ?

On ne peut pas dire qu'il y a pas de risques, mais on ne comprend pas pourquoi il y a plus de risque debout qu'assis. Parce qu'on peut mettre 500 personnes assises dans une salle mais on ne peut pas mettre 500 personnes debout d'après les mesures en place. Or, nous, on a mis des protocoles en place et on les a encore testés au mois de décembre. On a interdit les consommations en salle, on demande aux gens de porter le masque et ils le font. Les études et les concerts test qui qui ont été faits en 2021 montrent qu'il n'y avait pas plus de risques debout qu'assis. Et pourtant, sans concertation, c'est la première chose que le gouvernement a décidé d'arrêter. Dans tous les cas, on a besoin très rapidement d'une date de reprise d'activité.