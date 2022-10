Dijon : le festival "Bandes dessinées & jeunesse" captive les enfants et leurs parents

Mille millions de mille sabords, voila un festival qui fait le plein ! Dès l'ouverture des portes ce samedi 22 octobre, on a fait la queue devant les tables pour obtenir une dédicace.

ⓘ Publicité

22 auteurs sont invités par l'association "La bande aDhoc" à la rencontre de leurs publics. C'est la 9° édition du festival "Bandes dessinées & jeunesse." Un salon qui comme son nom l'indique s'adresse en priorité aux jeune public. Il y a là quelques stars de la littérature jeunesse comme Eléonore Thuillier, l'autrice et dessinatrice du "Loup" et du "Ptit Loup", et de Christian Heinrich, un des dessinateurs de la série "Les P'tites poules."

Théodore et son papa, face à l'un des dessinateurs des "P'tites Poules" © Radio France - Olivier Estran

"J'adore ces livres, j'en ai plein à la maison" confie Valentine 6 ans et demi. Cette petite fille venue du Creusot avec son papa confie qu'elle ne sait pas encore bien lire, mais qu'elle aime ça. "J'ai un coin lecture avec un petit matelas à la maison. Ca me détend quand je suis stressée ou quand je m'ennuie." Il faut dire que son papa Julien est instituteur, mais il n'a jamais forcé sa fille à prendre un livre. "Comme pour ses frères, on lui a lu des histoires quand elle etait toute petite, et puis on leur laisse des livres à disposition. On impose jamais, on oriente !" sourit-il.

Valentine 6 ans et demi, et déjà fan des livres © Radio France - Olivier Estran

"Toute petite, je n'imaginais pas un jour être dessinatrice" - Eléonore Thuillier, autrice du "Loup"

Des enfants comme Valentine, il y'en a plein ce salon. Au prix d'un peu de patience, ils peuvent discuter avec leurs auteurs favoris le temps d'une dédicace. "Moi quand j'étais petite, je lisais des Astérix, et je me rappelle avoir beaucoup aimé la série "Martine"" précise Eléonore Thuillier. "Quand j'étais enfant, je n'imaginais pas faire ce métier. L'idée est venue plus tard, après le Bac. J'aimais toujours dessiner et mes personnages plaisaient bien. Aujourd'hui je suis touchée de savoir que mes albums du Loup et du Ptit Loup donnent le goût de la lecture."

"Les Gastéropotes" un succès né à Beire-le-Châtel © Radio France - Olivier Estran

"Moi je n'ai pas choisi les chats ou les chiens, mais les escargots !" sourit Michel Burdin , l'auteur des "Gastéro-potes" . Une série qui met à l'honneur des escargots. "J'habite Beire-le-Châtel et j'ai cherché quelque chose qui symbolise ma région, et ça fonctionne bien. Mes albums sont appréciés à travers toute la France, ça fonctionne avec tous les publics. La collection compte 6 tomes et un 7e est en préparation. Ca va me prendre plusieurs mois, mais la mauvaise saison est propice pour se mettre à la table à dessins."

Une expo retrace les 6 tomes de la série © Radio France - Olivier Estran

Pour découvrir ces auteurs et les nombreuses animations de ce festival, direction la salle d'Honneur du Conseil Départemental de Côte-d'Or, rue Joseph Tissot à Dijon. L'entrée est gratuite et c'est ouvert jusqu' à 18h ce dimanche 23 octobre.