Dijon : le festival "les jours de fête" attend le retour du public

A compter du mercredi 19 mai, le public pourra faire son retour dans les salles de spectacles. A Dijon, un festival a la particularité d'avoir débuté sans spectateur, uniquement sur internet, et va se poursuivre devant un vrai public.

Le retour du public est un soulagement dans le monde du spectacle. A Dijon, un festival va tout de suite voir la différence. "Jours de fêtes" a déjà débuté mais se déroule uniquement sur internet cette semaine, mais dès la semaine prochaine, il pourra accueillir des spectateurs à la Fontaine d'Ouche. Sa coordinatrice Corinne Michot en est toute heureuse, même si l'organisation a viré au casse tête cette année.

"On est sans cesse obligé de s'adapter en fonction des annonces du gouvernement. Cette année, on a préparé le festival comme si tout allait bien se passer et du coup, nous avons une programmation à proposer à notre public" explique Corinne Michot qui regrette que la première partie ne soit proposée qu'en digital car les salles ne sont pas encore ouvertes.

La coordinatrice du Festival "Jours de fêtes" de la Fontaine d'Ouche, Corinne Michot, invitée de France bleu Bourgogne Copier