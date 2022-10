EN IMAGES - Dijon : le nouveau secret de la cathédrale Saint-Bénigne

"Vous voyez les vestiges de ces piliers massifs. Ils indiquent que nous trouvons sans doute à l'aplomb d'un mausolée." Sylvain Aumard, l'archéologue qui conduit les fouilles menées sur la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon, a mis au jour avec son équipe des éléments encore inconnus des historiens.

Nous sommes dans la cour de l'école des Beaux-Arts, derrière la magnifique cathédrale de Saint-Bénigne. Depuis 2020, celle-ci bénéficie d' un programme de restauration, couplé à une importante campagne de fouilles archéologiques permettant de mieux comprendre l'histoire de cet édifice.

La cathédrale de Dijon. Le chantier de fouilles se situe dans son dos © Radio France - Olivier Estran

Cette cour se trouve au-dessus d'une partie souterraine de la cathédrale déjà connue et identifiée. Mais en décapant le sol, les archéologues sont tombés rapidement sur des vestiges de murs qui ne figuraient alors sur aucune carte. "Ce sont des piliers carrés, très importants. Nous les datons du IVe ou Ve siècle, c'est-à-dire de la première époque de cet édifice religieux."

Un des piliers massifs révélé par les archéologues © Radio France - Olivier Estran

"Ces piliers supportaient sans aucun doute un édifice", poursuit l'archéologue, "vu leur emplacement, leur disposition, on pense à un mausolée. Cela veut dire que l'emplacement initial de la tombe de Saint-Bénigne est sans doute sous nos pieds."

Sylvain Aumard, archéologue a retracé les premiers vestiges (en rouge) de cet édifice religieux © Radio France - Olivier Estran

La sépulture du saint, un des premiers prêtres chrétiens de Bourgogne mort en martyr au IIe siècle est pourtant connue pour se trouver à quelques dizaines de mètres de là, sous la cathédrale. C'est un endroit parfaitement identifié et accessible aux visiteurs à certains moments de l'année (comme aux Journées du Patrimoine par exemple). "Dans les textes médiévaux, il est indiqué que la tombe du saint a été légèrement déplacée lors de la construction de la cathédrale. On ne savait pas ce que ce "légèrement" pouvait signifier. On a peut être maintenant la réponse", sourit Sylvain Aumard.

L'exploration des sous-sols confirme les découvertes en surface © Radio France - Olivier Estran

Vérification en descendant d'un niveau. On s'engouffre dans les sous-bassements de la cathédrale. Un petit dédale de souterrains pas toujours accessibles au public. Tout au bout de ces souterrains, nous voilà dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Les murs ont été sondés par les archéologues, et on retrouve la trace des piliers massifs mis au jour en surface. Cette petite salle serait donc le mausolée initial, la toute première sépulture de Saint-Bénigne. C'est cet endroit qui est devenu lieu de pèlerinage et dévotion pour les premiers chrétiens. Ce serait donc le tout début de cet édifice religieux qui s'est étoffé au fil des siècles pour devenir cette magnifique cathédrale de Dijon.

La chapelle Saint-Jean-Baptiste serait en fait la première sépulture de Saint Bénigne © Radio France - Olivier Estran

Le fil de l'Histoire dessiné sous nos baskets

Il y a sans doute encore des vestiges à mettre au jour autour de la cathédrale Saint-Bénigne, mais ils s'étendent sous la rue et les bâtiments adjacents. Impossible de creuser partout, alors les archéologues font le pari de confier ces découvertes aux générations futures. Les sondages effectués dans la cour vont être comblés avec du sable et tout sera recouvert d'un nouvel enduit. Mais les traces de l'Histoire ne vont pas rester invisibles, bien au contraire. "Ce chantier sera terminé fin 2023, début 2024", précise Cécile Ullmann, conservatrice régionale des Monuments Historiques, et maître d'ouvrage de ce chantier. "Sur le nouveau sol de la cour, nous allons mettre des tracés en pavage. Ils vont dessiner les fondations et le pourtour de ce mausolée. On pourra visualiser et comprendre la première strate de ce bâtiment religieux."

Ce plan sera redessiné en surface © Radio France - Olivier Estran

Une coupole posée sur le sol

Collée au dos de la cathédrale, des ouvriers et compagnons tailleurs de pierre sont en train de rénover "la coupole" posée sur le sol. "Il s'agit de la coupole qui surplombait la rotonde du premier édifice, antérieur à la cathédrale", explique Martin Bacot, architecte en chef des Monuments Historiques. Cette coupole est à quelques mètres du mausolée révélé par les fouilles. "Elle était en très mauvais état, on la rénove avec de nouvelles pierres taillées à l'identique. À la fin, on va poser un œil en verre qui amène la lumière dans la partie souterraine de cette cathédrale. C'est un chantier technique mais passionnant."

Martin Bacot, architecte et la coupole en renovation © Radio France - Olivier Estran

Encore un peu de patience, les travaux de rénovation vont se poursuivre durant encore un an. Cette cour des Beaux-Arts, et toute l'Histoire qu'elle recèle sera accessible à tous fin 2023, début 2024.

Une coupole posée à même le sol... © Radio France - Olivier Estran