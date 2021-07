Dijon : le parcours du Vélotour 2021 dévoilé

C'est l'évènement cyclo-ludique de la rentrée à Dijon : pour la quinzième fois, le Vélotour empruntera les routes de Dijon, la ville qui a vu naitre cette manifestation. Deux boucles de 17 et 24 km seront proposées aux participants.

Le parcours dévoilé ce jeudi 8 juillet par les organisateurs partira du Mail du Général Delaborde. Premier site traversé : le skate parc de la plaine des sports, un lieu dédié aux sports de glisse type roller, skate, BMX et trottinette. Le site récemment ouvert à Dijon, compte parmi les plus grands skate parcs de France et pourrait être labélisé centre de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le skate parc de la plaine des sports à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

La liste des sites traversés par le Vélotour 2021 :

Skate parc de la Plaine des sports

Patinoire de Dijon

Stade Gaston Gérard

Les Compagnons du Devoir

INRAP de Dijon

CREPS de Bourgogne-Franche-Comté

Piscine Olympique métropole

Redoute de Saint-Apollinaire

Salle d'escalade Cime Altitude 245

Palais des Sports

Boulodrome

La boucle optionnelle de 7 km :

Collège Clos de Pouilly

La Vapeur

Parc du Château de Pouilly

Gymnase François Chambelland

En tout, quinze sites seront proposés aux cyclistes. Le Vélotour à Dijon c'est le 5 septembre 2021 avec France bleu Bourgogne, partenaire du Vélotour. Il reste des places (2000 sur les 5000 proposées par l'organisation). rendez-vous sur velotour.fr