Dijon : le quartier de la Fontaine d'Ouche propose son festival "Jours de Fête"

C'est Jours de fête dans le quartier populaire de la Fontaine d'Ouche à Dijon. Un programme varié et le plus souvent gratuit pour créer du lien social.

C'est la tradition dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon depuis plus de trente ans. Le festival Jours de fête a commencé ce mardi et se poursuit jusqu'au 20 mai. Le pogramme est très varié avec du cinéma, du théâtre, des concerts, du cirque, de la danse, des expos et même une parade. Ces événements sont organisés par des associations du quartier. Ce samedi 6 mai, c'est un vide-grenier qui est organisé à l'école élémentaire JB Lallemand.

Ecole élementaire JB Lallemand dans le quartier de la Fontaine-d'Ouche à Dijon - Capture ecran Google

C'est tout un symbole - Sévérine, maman et bénévole.

"Je pense que c'est vraiment le lieu le plus important du quartier. On a aussi beaucoup de familles qui ne parlent pas encore correctement le français et qui, du coup, n'osent pas interpeller les enseignants. On voulait vraiment cette journée festive pour se rendre compte que l'école nous appartient. Et l'idée du vide grenier vient du fait qu'ici, on fonctionne beaucoup au troc, à l'échange de savoirs et de services ou encore de vêtements pour les enfants. L'idée, c'était donc ouvrir l'école, passer toute une journée avec l'équipe enseignante pour permettre aux familles de la rencontrer."

Chaque année on l'attend ! - Samir El Himdi, bénévole

Samir El Himdi est le président adjoint de l'Association sportive de la Fontaine d'Ouche. Il a grandi dans le quartier, connait très bien le festival pour l'avoir vu enfant et c'est donc tout naturellement qu'il a eu envie de participer comme bénévole.

"Chaque année on l'attend. On sait que c'est le gros festival de l'année. Tous les habitants n'ont pas forcément les moyens d'aller au spectacle, c'est pourquoi on essaie de proposer un maximum de choses gratuites. On ne cherche pas à faire de l'argent!"

Tout le programme de Jours de fête est à retrouver sur le site de la ville de Dijon. La grande parade métissée (mélissa) ce sera le samedi 20 mai et la fête de l'association sportive, c'est lundi 8 mai à partir de 10 heures : au programme châteaux gonflables, barbe à papa, jeux vidéos....