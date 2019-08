Dijon : le tram devient disco mobile !

Le Before Lalalib dans le tram

Dijon, France

En amont du concert de rentrée de Dijon ce vendredi 30 août, DiviaMobilités, en partenariat avec La Vapeur organisait ce jeudi soir, une opération inédite dans le tram de Dijon, transformer une rame en discothèque ambulante.

La rame du Before Lalalib © Radio France - Christophe Tourné

Pendant quatre heures, le DJ "Mister B" a enchaîné les tubes "de la pop 60's à l'électro 3.0, du Hip Hop nouvelle génération à la chanson française presque à texte", comme le promettait la compagnie de transport pour ce Before Lalalib, dont Divia est aussi partenaire. La programmation proposée aux voyageurs de la ligne T1, entre la gare de Dijon et Quetigny, a d'ailleurs proposée plusieurs clins d’œil aux artistes du concert de rentrée 2019 et ceux des précédentes éditions.

Mister B en plein mix dans le tram © Radio France - Christophe Tourné

Le reportage