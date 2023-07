Dijon : le voile est levé sur le Vélotour 2023

C'est un rendez-vous immanquable pour les amateurs de cyclisme et de patrimoine. Le Vélotour 17e du nom débarque à la rentrée de septembre, avec toujours quelques étapes insolites, pour découvrir l'envers du décor de la ville de Dijon.

ⓘ Publicité

La parcours 2023 du Vélotour dévoilé - Vélotour

Le départ sera donc donné le 3 septembre prochain depuis la Chartreuse, le peloton prendra ensuite la direction de la cité de la gastronomie et du vin, puis du gymnase et collège Marcelle Pardé, avant de se diriger vers la Minoterie. Retour à la case départ au Puits de Moïse, aux alentours du centre hospitalier de la Chartreuse. Entre-temps, les quelques 5.000 participants attendus auront découvert d'autres lieux pour le moins inattendus, comme les parkings Condorcet et Monge, ou encore les jardins familieux du site Maillard.

Pour les plus aguerris, des boucles optionnelles permettront de compléter cette balade en passant par le Cèdre à Chenôve, la chaufferie bois des Valendons, ou encore le complexe sportif Léo Lagrange.

Depuis sa création, le Vélotour revendique 400.000 participants, et près de 200 sites insolites dijonnais visités à vélo.