Dijon : le VYV Festival aura bien lieu cette année et dévoile la programmation de sa deuxième édition

Après l’annulation du festival en 2020 puis une année plus que mouvementée et incertaine, l'organisation du VYV Festival a fait le choix de l'optimisme. La deuxième édition du VYV Festival de Dijon (Côte-d'Or) aura bien lieu du 2 au 5 septembre prochain, une annonce dévoilée ce mercredi 19 mai 2021. Un événement qui se veut résolument tourné vers l’engagement social, l’innovation et la solidarité et qui explique se réinventer dans le respect des contraintes du moment, avec un nouveau format étalé sur 4 jours autour d’une scène inédite en pleine nature.

Le festival était d'abord prévu sur deux jours, les 12 et 13 juin avant un report, à cause de la pandémie de Covid-19.

La programmation de la deuxième édition

La chanteuse Pomme, sa poésie affirmée, Hervé, sa pop qui fleure bon les années 80 ou encore l’odyssée funk de Gystere. Les couleurs féminines seront aussi portées par la grande voix sensuelle d’Yseult, le rap de patronne de Chilla ou encore Crystal Murray et sa soul envoûtante pour ne citer qu’elles.

Sans oublier, à l’affiche de cette deuxième édition, le génie pop Sébastien Tellier, le charme de Benjamin Biolay, le beatmaker imprévisible Vladimir Cauchemar et bien sûr le collectif IAM, légendes marseillaises du hip-hop, 30 ans de carrière et d’engagement.

Pour l'instant, une jauge de 5.000 personnes assises max

Pour assister à ce festival, il faudra bien évidemment présenter un pass sanitaire. Seules 5.000 personnes assises pourront assister tous les jours aux concerts, une jauge fixée par le gouvernement au début du mois. Mais la direction du festival n'est pas dogmatique sur le sujet, et est prête à changer ce protocole si la situation sanitaire continue de s'améliorer en Côte-d'Or et en France.