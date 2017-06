Dijon : les 20 ans de "Grésilles en Fête"

Le festival Grésilles en fête célèbre ses 20 ans. Ce samedi 1er juillet, le quartier va vivre au rythme de cet événement qui met à l’honneur «Les cultures du monde » est concentré sur une journée avec pour objectif de réunir les habitants du quartier ainsi que ceux de l’ensemble de la métropole.

Temps fort de l’été à Dijon, Grésilles en fête s’annonce comme la promesse d’un temps festif et populaire incontournable pour lequel l’ensemble des acteurs associatifs, des institutions cultuelles et des habitants du quartier se sont mobilisés. Cette manifestation se veut interculturelle par sa thématique mais aussi par la solidarité qu’elle crée et le sens du partage qu’elle transmet. Au programme concerts, spectacles de danse, expositions, ateliers et animations agrémentés de quelques surprises.

SPÉCIALE 20 ANS

Pour que la fête soit encore plus belle, les habitants ont proposé, en plus d'une programmation éclectique et originale, des animations festives autour des 20 ans :

• Grand gâteau d'anniversaire à partager avec un lâcher de ballons

• Mur d’expression afin d’interroger le public et récoler ses idées dans la perspective de préparer les futures éditions

• Arbre à palabres sur lequel seront accrochées les affiches des vingt années du festival

PROGRAMMATION MULTICULTURELLE

La programmation de cette édition reste fidèle aux valeurs du festival qui s'attache à réunir des artistes confirmés et de jeunes talents, des amateurs et des professionnels du monde de la musique, des arts de la rue ou du cirque :

14h30 : Ouverture du site

15h05 - 15h30 : Toi, moi, nous ou la poétique des atomes (spectacle auditif)

15h30 - 16h00 : Ti ouli oula (conte bilingue)

16h00 - 16h30 : Goûter / lâcher de ballons

16h30 - 17h00 : Nois Um (cirque-danse)

17h15 - 17h20 : Ateliers percussions avec les élèves de l’école élémentaire Flammarion

17h30 - 18h20 : Fullstyle (programmation musicale)

18h20 - 18h40 : Ti ouli oula (conte bilingue)

18h40 - 19h40 : Bader 21 (programmation musicale)

19h40 - 20h00 : Atelier danse Rnb avec le centre social Grésilles

20h00 - 21h00 : Canalón de Timbiquí (programmation musicale)

21h00 - 21h30 : Percussions avec le centre social Grésilles

21h30 - 22h45 : Sofiane Saidi & Mazalda (programmation musicale)

22h45 - 23h00 : Courts-métrages

23h30 : Fermeture du site