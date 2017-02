A Dijon les compagnies s'installent avant le début du festival A Pas Contés

Le 17e festival international jeune et tous publics débute ce vendredi 10 février à Dijon et en Côte d'or. Un festival dédié à la création jeunesse. Certaines troupes ont même répété cette semaine leur création devant des scolaires avant le grand jour. Reportage à la Minoterie avec la Cie La Flux.

Pendant presque quinze jours, Dijon et son agglomération vont vibrer au rythme du spectacle jeunesse, avec des spectacles de danse de magie du théâtre des marionnettes du plus jeune âge jusqu'aux adolescents. Le 17e festival "A pas contés" débute ce vendredi 10 février avec une création, "Les tranges aventures de Lala-Bidoum" par la Compagnie La Flux.

Dernière répétition avec des scolaires

Mais avant cette première, la Compagnie, qui est en résidence à la Minoterie depuis quelques mois, a joué une grande partie de son spectacle à des élèves de l'école des Valendons. Des élèves de CP accompagnés par leur professeure, Chantal Boisseau, pour qui c'est une "vraie opportunité de voir autre chose, de découvrir d'autres mondes, comme celui de Claude Ponti, qui est dans l'imaginaire total et on en a besoin et eux aussi !"

Chantal Boisseau, professeure à l'école des Valendons, et ses élèves de CP venusassister à la répétition d'un spectacle programmé dans "A pas contés" © Radio France - Stéphanie Perenon

Jouer devant devant un public d’enfants, c'est gratifiant - Caroline Savi, de la Cie La Flux

Cette ultime répétition devant un vrai public, c'est une chance pour Caroline Savi de la Compagnie La Flux. Sur scène, c'est elle qui interprète Lala-Bidoum. Danseuse, chorégraphe elle est aussi la metteuse en scène et pour elle, rien ne vaut le regard des enfants sur la création.

"On ne peut rien faire sans imaginaire, l'art serait plat et jouer devant un public d'enfants, c'est très gratifiant ! Ils font marcher leur imagination et c'est formidable d'avoir autant de discussions avec eux après le spectacle!".

Les comédiens de la compagnie La Flux, pour les questions-réponses avec les enfants venus voir leur dernière répétition © Radio France - Stéphanie Perenon

Une création à découvrir pendant le festival au Théâtre des Feuillants , vendredi 10 février à 14H30 et samedi 11 février à 16H.