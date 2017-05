Dijon : les deux premiers chefs du Brunch des Halles dévoilés

Le premier Brunch des Halles de la saison vous attend ce dimanche 14 mai à Dijon. A cinq jours de ce premier rendez-vous, l'organisation dévoile le nom des deux premiers chefs retenus. Il s'agit de Vanessa Laraque de la Causerie des Mondes et David Zuddas du DZ'Envies.

Cette année, pour sa seconde édition, le Brunch des Halles commence plus tôt et fini plus tard. A cinq jours du coup d'envoi, l'organisation dévoile le nom du premier duo de chefs chargés de concocter les menus du premier rendez-vous dimanche 14 mai. Ce sont Vanessa Laraque, qui officie à La Causerie des Mondes et David Zuddas, le chef du DZ'Envies qui auront la lourde tache de titiller vos papilles. Le Brunch des Halles sera servi de 11H à 15H aux Halles de Dijon.

