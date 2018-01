Dijon, France

En 2018, coup d'accélérateur au chantier de la cité de la gastronomie à Dijon ! Ce complexe qui va prendre forme à la place de l'ancien hôpital général, près du port du canal, est en cours de construction. Au mois de septembre, les premiers engins ont débarqué pour la démolition d'une partie de l'hôpital et le désamiantage de l'autre. L'opération s'annonce longue, en raison d'une forte présence d'amiante dans les peintures, les murs ou les sols. Dans le même temps, les fouilles archéologiques se poursuivent. Elles devraient se terminer au printemps, comme le reste des travaux de préparation.

Fin des travaux dans deux ans

À l'automne 2018, les Dijonnais devraient commencer à voir du changement et des bâtiments qui s'érigent. La livraison de la partie culturelle et commerciale de la cité de la gastronomie est prévue fin 2019, les appartements devraient être disponibles en 2020-2021. Au lancement du projet en 2014, la mairie de Dijon misait sur une ouverture en 2018. Il y aura donc un an de retard, en partie à cause des recours déposés par l'opposition municipale. Les deux procédures ont finalement été rejetées par le tribunal administratif en 2016 et le chantier a pu être mis en route.

Maquette du projet de la future cité de la gastronomie de Dijon © Radio France - .

250 millions d'euros d'investissements

La pièce maîtresse de ce projet est un immense hall d'exposition avec un auditorium et des salles de séminaires, soit 1.700 mètres carrés entièrement dédiés au repas gastronomique des Français et à l'importance du vin sur les tables. Autour de ce pavillon, la prestigieuse école de cuisine Ferrandi va ouvrir une antenne. Il y aura aussi une école des vins, deux cinémas, un hôtel Hilton, un centre d'affaires pour les start-up, des restaurants, des boutiques et près de 540 nouveaux logements. La cité de la gastronomie représente un investissement de 250 millions d'euros.