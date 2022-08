Dijon : les résidents d'un Ehpad s'exposent autour du parc Darcy

Les sourires sont de rigueur en ce vendredi 12 août. C'est l'aboutissement d'une aventure de six mois, au cours de laquelle une dizaine de résidents de l'Ehpad de Messigny-et-Vantoux se sont prêtés à un jeu insolite pour une maison de retraite : parler de leurs amours passées ou présentes, replonger dans des souvenirs très anciens. Grand vertige en perspective.

Dom Juan à la sauce Ehpad

Le résultat, c'est donc les portraits de ces femmes et de ces hommes, des photos d'aujourd'hui confrontées à celles d'hier, composées de manière artistique par un photographe plasticien, Grégoire B-Thorain. Ex-salarié de l'Ehpad de Messigny, c'est lui qui a gagné la confiance des résidents :

"C'est un travail d'enquête, d'archéologie de l'image, où je vais discuter avec chaque résident, et voir ce qu'il va me confier comme lettre, petit mot, photographie, et après il y atout un travail de photo sur les imprimés des vêtements, des foulards, tout ce qui a trait à la séduction, pour essayer de composer le fond de l'image."

Grégoire B-Thorin, photographe plasticien (à gauche) et Alice Thalamy, de la compagnie "A vrai dire" (à droite) © Radio France - Arnaud Racapé

A l'origine de cette idée un peu folle, il y a Alice Thalamy de la compagnie de théâtre nivernaise "A vrai dire". Dans le cadre d'un projet culture et santé financé par le ministère de la culture et l'agence régionale de santé, elle a eu l'idée, par l'intermédiaire de Grégoire B-Thorain, de faire parler d'amour à nos aînés. "Nous sommes dans un cycle Dom Juan avec la compagnie, et le Dom Juan de Molière, dont on fête les 400 ans cette année, c'est un beau prétexte pour s'interroger sur notre rapport à l'amour et au désir. Et très vite j'ai eu le besoin d'aller chercher ce que les gens avaient envie de transmettre de leurs propres expériences, et j'ai évidemment commencé ces enquêtes auprès de personnes âgées, celles qui avaient traversé le plus d'expériences, et de péripéties amoureuses."

Des familles très impliquées... et très émues

Jacques, 100 ans, est le doyen de l'Ehpad de Messigny-et-Vantoux. Son portrait trône au côté de celui de sa femme, Germaine, 97 ans, avec qui il partage toujours sa chambre à la résidence. Bientôt 80 ans qu'ils s'aiment, ces deux-là. Et ce travail d'instrospection dans son passé lointain n'y change rien. "On a eu une belle vie, avec beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de satisfaction. Que demander de plus ? Et au moment de regarder en arrière, il faut être fier. Je suis fier de ma vie."

Jacques vient de souffler ses 100 bougies, toujours au côté de sa femme Germaine © Radio France - Arnaud Racapé

Emu, son fils Pierre-Alain s'attarde sur les photos du passé de son papa : "là, c'est une photo de lui quand il était jeune, là c'est quand il était dans l'armée américaine, et là c'est sa pâtisserie, qui est au 25 place Darcy, de l'autre côté, où il y a un restaurant de sushis maintenant."

Des familles évidemment complices de cette aventure : pour les besoins de l'exposition, Patrick, est allé piocher dans les affaires de sa maman Maggy, 94 ans : "Je suis très content parce que ça m'a permis de retrouver des photos de son mariage, de mon père, c'est vrai que ça fait remonter des souvenirs ! Et puis parler d'amour, c'est très intime, et parler de tout ça, c'est un remue-ménage !"

L'exposition restera accrochée jusqu'au 7 septembre © Radio France - Arnaud Racapé

Ce projet, c'est enfin la preuve que nos maisons de retraites ne sont pas vouées à être des mouroirs. La directrice de l'Ehpad des Ducs de Bourgogne Claire Ricci, impliquée à 100%, arbore également un sourire grand comme ça, au côté de plusieurs de ses salariées, comme Agnès Alain, animatrice. "Vous savez, notre métier est grave dans le sens où on prend soin de l'autre. Et c'est important. Et donc on les voit peut-être trop dans le soin, on avait besoin de les voir autrement, en tant que personnes, et ce sont des hommes et des femmes, qui aiment, qui ont du plaisir, qui ont du désir, comme vous et moi. Et ca c'est difficile à concevoir, surtout dans une structure."

Grégoire B-Thorain acquiesce : "même à 100 ans on a envie de séduire, même à 100 ans on a envie d'être aimé, d'aimer." Message d'intérêt public à découvrir jusqu'au 7 septembre prochain, en photo, mais pas que : les portraits sont accompagnés d'un QR Code, qui nous permet d'entendre chaque résident en podcast. Chaque entretien dure une demi-heure, avec, paraît-il, de sacrées "punchlines". Bonne écoute !