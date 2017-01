A Dijon, les supporters du DFCO s'arrachent les billets pour la venue du PSG

Il est des affiches en football qui attirent plus que d'autres. La venue du PSG à Dijon le 4 février en fait partie. La billetterie a été prise d'assaut dès son ouverture ce mercredi par les abonnés. Pour les autres, rendez-vous ce jeudi.

DFCO / PSG, voilà un match qui fait rêver les supporters Dijonnais! Il aura lieu le samedi 4 février prochain mais la vente des billets pour cette rencontre de gala a débuté ce mercredi pour les abonnés. Des abonnés qui avaient l'occasion d'acheter des places supplémentaires. La vente se poursuit ce jeudi pour les autres, c'est à dire, les non-abonnés. Attention: c'est 5 places maximum par personne.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Pas question de manquer cet évènement très attendu pour le club qui a décidé - à l'occasion de ce match - d'ouvrir la partie basse de sa nouvelle tribune toujours en travaux, la tribune latérale Est, dite "tribune Caisse d'Epargne". 2 800 places supplémentaires sont donc proposées à la vente au lieu des 2 000 places pour un match plus classique. Ce qui porte le total de ces sésames à 4 800 places. Et surtout ces 2 800 places supplémentaires portent la capacité du stade Gaston-Gérard de 10 600 à 13 400 places et ce jusqu'à la fin de la saison!

Anaïs de la boutique du dfco n'a pas chômé ce mercredi © Radio France - Thomas Nougaillon

Des supporters au rendez-vous

Dès l'ouverture de la billetterie ce mercredi, les supporters étaient nombreux à attendre dans le froid glacial. Mais pour certains, pas question de manquer ce rendez-vous. A l'image de Richard, habituel sociétaire de la tribune Rougeot. Il a acheté cinq places en tribune Caisse d'Epargne.

"Il faut venir de bonne heure et braver le froid, mais après c'est l'engouement populaire. c'est Paris, un grand club et cela attire du monde. J'ai ma place d'abonné et j'ai des amis qui viennent de loin pour profiter de l'évènement. On avait droit à cinq places donc j'en ai pris cinq. On attend beaucoup de cette nouvelle tribune pour mettre plus d'ambiance dans le stade."

Richard a déboursé 136€ pour 2 adultes et 3 enfants ! Ce jeudi c'est l'anniversaire de son fils, l'occasion de lui faire un beau cadeau ! © Radio France - Thomas Nougaillon

La billetterie du DFCO est située aux Poussots. Elle ouvre ses portes ce jeudi de 9h à 12h puis de 14h à 18h au 9 rue Ernest-Champeaux. Vous pouvez également acheter vos places sur internet sur www.dfco.fr

Le prix des places pour ce match face au PSG: de 20 à 60 euros en latérale ouest, de 24 à 44 euros en tribune Caisse d'Epargne (où le placement sera libre et où l'on vous offrira des coussins de match!) enfin c'est 32 euros plein tarif en tribunes Rougeot ou Dijon Céréales. Notez qu'il existe des réductions à -25% pour les moins de 18 ans.