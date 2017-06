Dijon : Les travaux de la piscine du Carrousel vont enfin commencer !

Les travaux censés débuter fin 2016 débuteront donc avec un an de retard pour une livraison du projet fin 2019. Le maire de Dijon François Rebsamen vient de l'annoncer et invoque la baisse des dotations de l'Etat pour expliquer que la ville avait fait mis le projet en attente.

Les travaux de la piscine du Carrousel vont enfin commencer ! C'est ce qu'a annoncé le maire de Dijon, François Rebsamen, lors du dernier conseil municipal. Ces travaux étaient censés débuter fin 2016 débuteront donc un an plus tard pour une livraison du projet fin 2019. En raison de la baisse des dotations de l'Etat, la ville avait fait mis le projet en attente mais cette fois, c'est bon ! il n'y aura plus de report se rejouit François Rebsamen.

François Rebsamen le maire socialiste de Dijon (archives) © Radio France - Philippe Renaud

Le projet prévoit de gros changements

La piscine actuelle sera transformée en parc aquatique avec un bassin extérieur ouvert toute l’année, des saunas, hammams et un espace de bien être. La gestion de ce futur équipement de Dijon métropole doit justement être débattu et soumis aux vote des élus de Dijon Métropole ce jeudi soir. Pour Laurent Bourguignat, élu LR de Dijon Métropole, les besoins sont là mais l'élu se questionne sur le contenu du projet dont le coût est estimé à vingt millions d'euros

Les dijonnais sont partagés. Ils se montrent globalement fabvorables à ce projet mais s'inquiètent d'une possible hausse du prix des entrées