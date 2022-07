Dijon-Méditerranée en kayak : nos deux étudiants côte-d'oriens sont arrivés !

La fin de la folle aventure pour Léo-Paul Farizon et Alexandre Chevalier ! Les deux étudiants côte-d'oriens en kiné, partis le 6 juillet à bord de leur kayak baptisé "Barnabé" pour rallier la Côte-d'Or à La Méditerranée, sont arrivés aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue, au bout du bout du Rhône.

"Le calme absolu, un lac continu"

Deux semaines sans galère particulière, sans accident ni frissons, juste des rivières... beaucoup plus calmes que prévu ! La faute à une sécheresse qui a tendance à apaiser le courant : "On a mis plus de temps que prévu dans la Norges et la Tille, ensuite on est arrivé sur la Saône, on s'était dit qu'on allait trouver du courant, et en arrivant au niveau des Maillys à côte de Saint-Jean-de-Losne, eh bien pas de courant finalement ! A chaque fois qu'on rencontrait une rivière, par exemple le Doubs, on espérait avoir un peu plus de courant, mais c'était le calme absolu, un lac continu, donc un peu frustrant."

Aucune engueulade entre les deux compères, la communication avant tout ! - Léo-Paul Farizon & Alexandre Chevalier

Frustrant, et donc fatalement plus physique qu'anticipé : "C'était un travail assez acharné" confirment les deux amis d'une même voix, "des journées bien complètes et bien physiques, environ six à sept heures par jour, sans compter les barrages, parfois trois d'affilée, qu'il a fallu contourner."

Entente parfaite

Le calme donc, et même pas une petite dispute à se mettre sous la dent. "C'est marrant, tout le monde nous pose la question, mais il se trouve que non, on s'est pas vraiment engueulés, voire même pas du tout ,tout simplement parce qu'on n'a pas hésité à discuter dès qu'il y avait discordance dans les choix. De toutes façons on se connaissait déjà un peu, et vu qu'on met la communication au centre de notre fonctionnement, il n'y a pas de soucis par rapport à ça."

Des souvenirs forts, et un peu de frustration

Alors que retiennent-ils de ces deux semaines ? "Les moments qui' mont vraiment plu", commence Léo-Paul, "c'est quand on était au bivouac, quand des amis sont venus nous voir à différentes étapes, quand on a échangé avec des pêcheurs et des baigneurs." Mais le jeune homme ne cache pas un certain ennui : "l'aspect contemplatif était intéressant, on a pu voir comment se comporte la nature, ce sont de belles images, mais à la longue c'est un peu ennuyeux.

Alexandre acquiesce, mais il veut tout de même retenir la performance, physique et mentale : "on n'est pas adeptes du kayak naturellement, et on a quand même réussi à se dire qu'il fallait finir, aller au bout. Donc je pense que c'est aussi à retenir de ce voyage."

D'autres défis à venir

Désormais aguerris à l'aventure et à l'inconnu, le duo envisage déjà d'autres projets fous : "avec un autre ami, on réfléchit à monter un petit projet à plusieurs", confirme Léo-Paul, "on partirait tous ensembles, dans la pampa, pendant plusieurs jours, mais dans un décor plus varié, dans une activité moins longue, mais peut-être plus intense, avec plus de challenge". Quant à Alexandre, il sera sans doute de cette nouvelle aventure, mais il a d'autres idées en tête, pourquoi pas "un marathon", lui qui n'a jamais couru de sa vie.