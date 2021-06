Le musée du pain d'épices, installé dans la fabrique "Mulot et Petitjean" à Dijon, rouvre ses portes vendredi 4 juin 2021. Pour l'occasion, un nouvelle gamme de nonnettes... salées voit le jour !

Dijon : "Mulot et Petitjean" rouvre son musée du pain d'épices et crée des nonnettes... salées

La vie va reprendre dans la fabrique de Mulot et Petitjean, à Dijon. Si l'atelier n'a jamais arrêté de tourner, le Musée du pain d'épices rouvre ses portes vendredi 4 juin après de longs mois de fermeture à cause de la crise sanitaire. Pas de grands bouleversements dans le parcours, mais on trouve des ajustements sur les décors ou sur les vidéos diffusées. Reportage, à la veille de la réouverture.

Pour fêter ça, une nouvelle gamme de nonnettes

Pour fêter cette réouverture, Mulot et Petitjean a voulu marquer le coup. La fabrique a développé de nouvelles saveurs pour ses fameuses nonnettes. Du sucré, avec une nonnette "poire-vanille". Mais aussi du salé, avec des nonnettes saveur "oignon" - pour accompagner du foie gras, idéalement - et des nonnettes goût "pois chiche - menthe", pour l'apéro. D'autres "parfums" sont dans les tuyaux, comme des nonnettes fourrées avec des poivrons.

Catherine Petitjean prépare la relève

Mulot et Petitjean, entreprise fondée en 1796, fête en 2021 ses 225 ans. Et il pourrait y avoir prochainement du changement à la tête de la fabrique. Catherine Petitjean, en poste depuis 1998, se prépare à passer la main à sa fille, Marie, 26 ans.

Catherine Petitjean et sa fille Marie Dugourd, qui reprendra d'ici quelques temps la tête de l'entreprise © Radio France - Adrien Beria