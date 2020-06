Dijon Plage : et si on en profitait pour essayer le beach-volley ?

Malgré une météo peu clémente en cette fin de printemps, la 17e édition de Dijon Plage ouvre ses portes samedi 13 juin 2020, sur les rives du Lac Kir. Cette année, à cause de la crise du coronavirus, l'évènement n'aura pas tout à fait le même visage que d'habitude, avec des contraintes comme l'absence de location des transats ou des cabines. Au programme quand même : détente, bronzette, baignade, mais aussi de l'activité physique, avec "Dijon sport découverte vacances", qui propose notamment une initiation au padl. En parallèle, même s'ils ne font pas à proprement parler de Dijon Plage, les membres du Beach Sport Dijon, le club de beach volley dijonnais, seront bien là en train de jouer près du lac.

Beach volley et gestes barrières

Intéressés par une initiation à ce sport ? Fabrice Charchaude, président du Beach Sport Dijon, sera ravi de vous donner des conseils ... à condition de suivre un protocole sanitaire strict, validé par la ville. Ils l'appliquent depuis quinze jours, date de la reprise des entraînements du club. On connaît tous maintenant le port du masque et le lavage des mains, mais là, c'est plus original.

D'abord, "pas plus de huit personnes par terrain, avec un seul ballon, nettoyé avant et après la partie", explique-t-il. Quid des distances ? Problème réglé : "le beach-volley se joue à deux contre deux sur un terrain de 64 mètres carrés, il n'y a pas de contact". Les échanges de gourdes, de casquettes ou de lunettes sont aussi interdits. Reste la question des checks, ces tapes dans les mains quasiment systématiques après chaque point au beach-volley. Là aussi, "Boubou" de son surnom, a trouvé une solution : "on se fait des air checks, un geste de la main à très bonne distance et sans se toucher".