Dijon-Prenois : les Coupes Moto Légende battent leur plein

Les Coupes Moto Légende fêtent leur quart de siècle ! 25 ans déjà que les visiteurs viennent admirer les motos anciennes étinceler sous le soleil dijonnais au circuit de Dijon Prenois. Cette année, 30 000 personnes sont attendues.

Un quart de siècle ! Les Coupes Moto Légende fêtent leurs 25 ans. Les amoureux des grosses, moyennes et petites cylindrées se retrouvent sur le circuit de Dijon-Prenois pour admirer les motos anciennes, discuter de la manière dont ils les réparent et trouver des pièces pour "bidouiller" sa moto soi-même.

Le plus grand rassemblement européen de motos anciennes

Un événement qui réunit chaque année près de 30 000 personnes, ce qui en fait le plus grand rassemblement de motos ancienne de collection d'Europe, rien que ça ! 1 300 personnes participent aux différentes courses cette année, et il y a aussi 200 exposants. Villages, bourses d'échange, expositions à thème ou encore courses et démonstrations, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts.

La "motard attitude"

Et pendant deux jours, c'est clairement la motard attitude qui envahit le circuit Dijon Prenois. Des pantalons de cuir, des bandanas et des tatouages, voici ce qu'on peut croiser quand on se balade dans les allées de Moto Légende. Les vieilles motos, ça rassemble surtout les passionnés d'histoire aussi, la grande évidemment, mais aussi la petite histoire, celle qui va avec chaque deux roues qu'on achète. René en a de bonnes, d'ailleurs : "La dernière moto que j'ai trouvé, j'ai eu la carte grise encore rédigée avec un stylo à encre, la photo de son premier propriétaire, de la ferme dans laquelle cette moto était garée, il n'y a pas que la moto, il y a toute l'histoire derrière", raconte René.

Les passionnés ont encore jusqu'à ce dimanche pour en profiter.