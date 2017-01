Dijon prépare son 32e Salon de l'habitat

Le salon de l'habitat de Dijon arrive bientôt. Il ouvrira ses portes le vendredi 10 février au Parc des expos. Voici les temps forts de cette trente deuxième édition.

Dans trois semaines, le Salon de l'habitat de Dijon s'installera au parc des expositions, du vendredi 10 au lundi 13 février. Ses organisateurs ont présenté, ce lundi, le programme de cette 32e édition.

La déco à l'honneur

Tout le rez-de-chaussée du salon sera dédié à la décoration avec notamment des architectes et des décorateurs d'intérieurs. Justine Prodon, décoratrice chez MH Déco proposera des coaching gratuit de 30 minutes.

Un projet harmonieux

Au niveau des tendances, elle remarque que "cela fait deux ans qu'on est dans des couleurs pastel dans le style scandinave, des choses comme ça. On commence aussi avoir des teintes comme l'ocre ou le Bordeaux, des teintes un peu plus sombres, mais un peu plus chaudes aussi. Au niveau des matériaux, il y a toujours le bois et le béton aussi, également depuis deux ans.



Après on va avoir aussi tout ce qui est carreaux de ciments, toutes les choses qu'on voit à la télé ou dans les magasins, qu'on voit partout finalement et dont les gens ont envie. Mais le but, c'est aussi de leur faire découvrir d'autres choses qu'ils n'ont pas vues. C'est notre petite marque de fabrique". Le but, c'est de leur faire un projet harmonieux, qui leur convienne à eux et qu'au final, ils n'aient pas un magasin dans leur intérieur mais quelque chose qu'il leur corresponde."

Le bois, très tendance depuis deux ans au salon de l'habitat de Dijon

Pour bénéficier du coaching déco gratuit, il est conseillé de venir avec les plans de sa maison et de prendre rendez-vous à l'avance par téléphone, car l'année dernière ces rendez-vous avaient eu beaucoup de succès. (MH déco : 09 70 73 11 15 ou sur le site internet de mh-déco).

La rénovation énergique en vedette

Cette année, une très grosse partie du salon sera dédiée à la question de la rénovation énergétique. De fait, c'est un marché qui peine à décoller, 0, 5 % de croissance à peine en France, et ce n'est pas mieux en Côte-d'Or. Pour Emmanuel Chevasson, dirigeant de la menuiserie Pacotte & Mignotte à Dijon et vice président de la fédération du bâtiment en Côte-d'Or, il faut être patient.

Un monde qui bouge doucement

"On sait que dans le bâtiment, l'inertie est forte, explique Emmanuel Chevasson. "C'est un monde qui bouge doucement. Et donc, ce qui compte, c'est que les aides quand elles sont décidées, soient pérennes. La difficulté, c'est qu'en changeant perpétuellement les règles du jeu, on ne permet pas aux gens de se projeter dans un délai suffisamment long pour qu'il y ait un effet très positif sur la consommation et l'amélioration du parc de bâtiments. Donc il faut maintenant que ces règles restent en place.



J'ai presque envie de dire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on s'en fiche un peu ! Il faut les laisser, qu'on ne touche à rien et qu'on laisse faire ce grand programme de rénovation énergétique. Il y a beaucoup de fenêtres à changer, de toits et de façades à isoler. Il y a des programmes récents qui ont été faits avec succès. Je pense à Orvitis par exemple qui a rénové plus de deux cents cinquante logements à la Fontaine d'Ouche en isolation extérieure des façades, en changeant les menuiseries et affiche clairement des baisses de consommation énergétique, ce qui profite directement aux locataires par une baisse de leurs notes de chauffage."

Emmanuel Chevasson animera une conférence "oui à la rénovation énergétique, non aux mauvaises surprises" pour aider les particuliers à faire le tri entre les différentes aides qui existent pour financer des travaux d'isolation. La métropole de Dijon tiendra par ailleurs, pour la première foi,s un stand au salon de l'habitat, sur ce sujet