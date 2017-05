Dijon propose sa Braderie de printemps ce samedi 13 mai

Dijon organise ce samedi 13 mai sa braderie de 9H à 19H dans le centre-ville. L’association de commerçants Shop in Dijon veut en faire bien plus qu’un grand déballage et annonce des nouveautés.

4 zones d’animations dans le centre-ville historique de Dijon

- Déstockage des commerçants du centre-ville

Les commerçants dijonnais proposent le déstockage de leurs produits à prix cassés devant leur boutique. Les exposants éphémères non sédentaires exposent les bonnes affaires de tout secteur marchand.

- Marché Brocante - Place Grangier – Nouveauté 2017

Pour la première fois, la Braderie du centre-ville de Dijon intègre un marché brocante professionnel sur la Place Grangier. Retrouvez de nombreux exposants brocanteurs et venez chiner la perle rare ! Et en plus, une buvette proposera boissons et encas dans une ambiance musicale.

L'affiche de la Braderie de printemps - Shop in Dijon

- Marché Artisanat d’Art – Place des Cordeliers – Nouveauté 2017

Cette nouvelle place piétonne est le parfait endroit pour organiser le premier marché d’artisanat de la Fédération des Commerçants et Artisans Shop In Dijon. Une vingtaine d’artisans indépendants présenteront leurs créations. A cette occasion l’Atelier Petula Green organisera un atelier gratuit pour les petits et les grands. Venez réaliser votre chef d’œuvre avec des pinceaux géants !

- Le Village de la réparation du Grand Dijon – Place Darcy

Dijon Métropole et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat organisent la quatrième édition du village de la réparation, avec la participation bénévole de nombreux artisans locaux.

Techniciens et réparateurs spécialisés, cordonnier, tapissier décorateur ou couturière, montreront qu’une multitude d’objets se réparent. Certains présenteront leur métier, et pourront remettre en état et réviser gratuitement, dans la mesure du possible, les objets que les habitants de Dijon Métropole apporteront. D’autres proposeront des démonstrations de leur savoir-faire ou une remise commerciale pour une réparation dans leur atelier. Une façon de donner une seconde chance aux objets et d’éviter le « jeter-racheter ». Plus d’informations sur www.grand-dijon.fr

Shop in Dijon - Shop in Dijon

- 2 heures de parking sont offertes aux utilisateurs des parkings sous-terrain sur présentation de leur ticket à l’agence Shop In Dijon Place Grangier