Quelles animations cet été dans le centre-ville de Dijon ?

L'été 2021 se profile, avec - on l'espère - une liberté retrouvée. À Dijon, la ville et la fédération des commerçants, Shop in Dijon, ont lancé un appel à candidature pour trouver des talents, des artistes, qui vont animer les places du centre-ville pendant les beaux jours.

Nous ne sommes que début mai 2021, mais on a déjà envie d'y être : l'été ! Un retour à la normale ou presque, des terrasses pleines, des rassemblements davantage autorisés. Dans cette optique, la ville de Dijon et la fédération des commerçants de Shop in Dijon s'organisent. Ils ont lancé au début du mois de mai un appel à candidatures, pour animer cinq places de la Cité des Ducs de juin à septembre, tous les jeudis soirs : autour des Halles, la Place du Bareuzai, la Place Emile Zola, la Place de la Libération, et la Place du Théâtre. Une quarantaine de candidatures ont été reçues, l'appel est clos. On commence à entrevoir à quoi vont ressembler les soirées dijonnaises cet été.

Plusieurs arts représentés

Sur ces places, on va retrouver différentes formes d'art. De la musique, du mime ou de la peinture. Pendant l'été 2020, le collectif Art'go - qui a notamment donné un coup de jeune à la devanture de France Bleu Bourgogne - avait organisé des sessions de live-painting (peinture en direct) près des Halles. Cet été, ils seront sur la Place du Bareuzai. Pegaz, spécialisé dans la peinture à la bombe, se souvient : "On a eu beaucoup de monde, les commerçants étaient contents, ça a ramené pas mal de monde". Le monde de la culture étant à l'arrêt depuis de très longs mois, il est impatient de pouvoir reprendre ses activités en public : "Avant les dernières annonces, on devait faire deux-trois événements qui ont été annulés, on était dégoûtés. Là, ça va se lancer, ça va être top".

"Attirer le chaland"

Les animations seront en partie financées par les cafés et restaurants. Quel est l'intérêt de ces animations pour les commerçants ?"Ça attire du monde", répond Denis Favier, président de Shop in Dijon. "Pour les cafetiers et les restaurants, ça change de l’habitude pour les personnes qui viennent boire un verre, explique-t-il. Pour le commerce en général, c'est toujours bien pour les fins de journées, vous allez venir plus tôt, pourquoi pas en profiter pour faire du lèche-vitrine et vous laisser tenter par certains produits. On a besoin de se changer les idées, donc c'est un plus !".

