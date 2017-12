Dijon : quels cadeaux auront la cote au pied du sapin de Noël ?

Quels vont être les jouets les plus vendus à Noël ? Vous êtes déjà nombreux à arpenter les allées des magasins de jouets avec les fameuses listes au Père Noël à la main... Pour vous éclairer France Bleu Bourgogne a décidé de poser la question à des spécialistes.

Que faut-il acheter comme jouets à Noël pour être sûr de faire plaisir aux enfants ? Quelle est la mode sous le sapin cette année ? Ce n'est pas toujours facile de se décider quand on est perdu dans les allées d'un magasin de jouets. Dans le doute, le mieux c'est de demander l'avis de spécialistes. Direction le magasin King Jouet à Quetigny.

La Reine des neiges a toujours beaucoup de succès." Angélique Arnotte, directrice du King Jouet de Quetigny

Angélique Arnotte, la directrice, a déjà une idée bien précise des cadeaux qui vont cartonner : "On reste sur les mêmes ventes phares, par rapport à l'année dernière. Ce qui va marcher le mieux cela va être les _Hatchimals_, des sortes d'oeufs en plastique d'où éclosent des figurines ou des peluches. Et puis les produits dérivés du dessin animé Pat Patrouille marchent également très bien." Pour élaborer les fameuses listes au Père Noël les enfants s'inspirent forcément de ce qu'ils voient à la télévision, aussi bien des publicités que des dessins animés : "La Reine des neiges a toujours énormément de succès, et l'autre Disney qui plaît beaucoup aux petites filles c'est Vaiana."

La Reine des neiges n'a rien perdu de sa popularité depuis la sortie du dessin animé en 2013. © Radio France - Olivia Chandioux

Noël, c'est 65% du chiffre d'affaire du magasin King Jouet de Quetigny

Mais il n'y a pas que les princesses dans la vie. Pour Arnaud Chopin, directeur adjoint du magasin, les jeux de société aussi sont en bonne place au pied du sapin : "Les jeux de société sont tout sauf ringards. Ils plaisent beaucoup et se vendent très bien, aussi bien les nouveautés que les grands classiques que tout le monde connaît comme le Monopoly, la _Bonne Paye_." Pour ce magasin King Jouet, la période de Noël est crucial car cela représente 65% du chiffre d'affaires annuel.

65% du chiffre d'affaires du magasin King Jouet de Quetigny est réalisé pendant la période de Noël. © Radio France - Olivia Chandioux

Delphine, une dijonnaise, est venue avec du renfort pour trouver les cadeaux de Noël pour ses filles. C'est son mari l'accompagne : "J'ai trouvé facilement pour ma fille de cinq ans, je lui ai pris un set de figurine et une maison Pat Patrouille, c'était sur sa liste au Père Noël. Mais pour l'aînée de dix ans c'est plus compliqué, nous voulions lui offrir une tablette mais malheureusement cela dépasse notre budget." En moyenne, les Français vont dépenser à Noël, 128 euros par enfant.

