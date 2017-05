A Dijon on s'interroge... à quoi peut bien penser le gardien de but d'une équipe de football?

Cette question est le point de départ -pour le moins original- d'une pièce de théâtre intitulée "le Monologue du gardien de but". Un "one man show" mis au point par la compagnie SF. Premières représentations ce jeudi et ce vendredi 11 et 12 mai sur le campus de l'Université de Bourgogne à Dijon.

A quoi peut bien penser le gardien de but d'une équipe nationale de football pendant la finale de la Coupe du Monde? C'est ce que se demande Sébastien Foutoyet un comédien côte d'orien. Avec ce "Monologue du gardien de but", la compagnie SF qu'il dirige (une compagnie Dijonnaise née il y a plus de 10 ans) persiste et signe dans ce qu'elle nomme des spectacles "tout terrain".

Des spectacles créés pour être joués partout et surtout hors des salles habituelles

En partant du principe qu'il y a en France plus de terrains de foot que de théâtres ce "monologue" sera donc joué sur les pelouses des stades, dans des city stades ou bien dans des gymnases. Le but au fond c'est d'aller à la rencontre des "vieux", des "petits", des "exclus" et même "des nantis" précise SF dans sa plaquette de présentation. Prochaines représentations ce jeudi 11 mai et ce vendredi 12 mai à 20H30 sur le terrain de foot (un "city stade") de la résidence Mansart, sur le campus de l'Université de Bourgogne. S'il devait pleuvoir, pas de soucis, une solution de repli a été trouvé, le spectacle sera joué au théâtre Mansart juste à côté.

Sébastien Foutoyet sur l'affiche de son spectacle "le monologue du gardien de but", elles sont affichées un peu partout dans Dijon ces jours-çi, comme ici près de la gare SNCF © Radio France - Thomas Nougaillon

La compagnie part en tournée dans la région

Mais avec son "monologue du gardien de but" (qui sera joué dans le "Off" du festival Chalon-dans-la-Rue cet été) la compagnie SF entame en fait une vaste tournée qui va la conduire aux quatre coins de la Côte-d'Or. C'est ainsi qu'outre le city stade de la résidence Mansart, le spectacle sera également joué le 10 juin au stade de foot d'Aignay-le-Duc, le 13 juin au stade de la plaine des sports, boulevard Paul Doumer à Dijon ou encore le 18 juin au stade d'Ahuy... Sans parler de quelques dates en Saône-et-Loire et dans le Jura.

1 heure de monologue, une demi-heure de discussions

Ce spectacle qui mobilise un comédien -Sébastien Foutoyet- et un technicien est entièrement gratuit. Il dure 1h environ. Un temps d'échange d'une demi-heure est prévu avec le comédien à l'issue de la représentation. Le public est accueilli sur des gradins où il y a environ 120 places assises. On peut rajouter des chaises prévient la compagnie SF! SF n'est pas une inconnue dans le paysage culturel côte d'orien, l'un de ses précédents spectacles "un miracle dans la fosse" avait par exemple été joué dans plus de 70 villages et quartiers du département en 2013-2014!

Des soutiens de marque

Parmi les prestigieux soutiens de la compagnie SF figurent l'Assemblée Nationale et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté (via leurs aides à la création), la Ville de Dijon ou encore l'Abreuvoir de Salives (où la compagnie vient d'achever une résidence) et le CROUS.

Sébastien Foutoyet © Radio France - Thomas Nougaillon

Sébastien Foutoyet, qui a la base ne s'intéresse pas au foot, s'est inspiré des souvenirs, des sensations que la Coupe du Monde 98 et le titre des Bleus a laissé dans notre population Copier

Marie Dargaud, administratrice de la compagnie SF © Radio France - Thomas Nougaillon