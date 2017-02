A Dijon : un club de vélo propose des sorties en tandem à des non-voyants

Le Tandem Club dijonnais vient de renforcer sa flotte de vélos avec l'acquisition de deux tandems électriques. Un investissement important pour continuer à proposer davantage de sorties aux personnes aveugles ou déficients visuels. Reportage.

Les sorties ont lieu tous les samedis matin. C'est rue de Mayence à Dijon que le Tandem Club dijonnais donne rendez-vous aux personnes aveugles ou déficientes visuelles pour ses balades en tandem. Car le but du club c'est de permettre à ces personnes de mettre le handicap de côté, le temps d'une sortie à vélo.

Un voyant devant au guidon et un non-voyant derrière pour pédaler

Le club compte 35 membres et met les vélos à disposition. Il vient récemment de passer à l'électrique en acquérant deux tandems électriques. Une chance car avec ce nouvel équipage, les membres non voyants du club vont pouvoir sortir davantage et goûter à un "petit moment de liberté" explique Patrick Goudot. Pour le président du club, c'est ""comme une heure au paradis alors que la vie de tous les jours est franchement bien compliquée".

Patrick Goudot, le président du Tandem Club dijonnais et son vélo © Radio France - Faustine Mauerhan

Le club cherche d'ailleurs des cyclistes valides pour être les pilotes des non-voyants. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le Tandem club dijonnais, Maison des associations -Boite EE8, 2 rue des Corroyeurs -21068 Dijon Cedex et par mail : tandem.club.dijonnais@wanadoo.fr

L'adhésion coûte 35€ l'année.