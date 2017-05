Dijon : un dimanche de partage avec la Gratiféria des paniers d'Honoré

Après le succès de sa première édition, la Grafitéria organisée par l'AMAP les Paniers d'Honoré revient ce dimanche 21 mai au centre social Balzac à Dijon

Ni troc, ni argent, ni échange. Simplement la gratuité ! Voilà l'esprit de la Grafitéria organisée ce dimanche 21 mai par l'AMAP Les Paniers d'Honoré au centre social Balzac, au 25 rue Balzac à Dijon. Le principe est simple. Vous déposez vos objets qui dorment au fond de vos placards depuis longtemps et/ou vous en choisissez d'autres. Ces objets pourront être utiles à quelqu’un, et pourront ainsi retrouver une deuxième vie plutôt que de finir à la poubelle alors qu’ils peuvent encore servir !

Livres, vêtements, jouets, objets de toute sorte, pourvu qu’ils soient en bon état et utilisables.

Livres proposés durant la première Grafétia - Les paniers d'Honoré

Venez donner, venez prendre, venez juste flâner et échanger! Mais il y a tout de même des règles à respecter. Les objets ne doivent pas excéder dix kilos et doivent être en état de fonctionner. Les appareils d'électroménager et les meubles trop encombrants ne sont pas acceptés.

Réglement de la Gratiféria - Les paniers d'Honoré

La gratuité et la convivialité, tout simplement!

Objets et vêtements proposés lors de la première grafétéira - Les paniers d'Honoré

Cette deuxième édition de la Gratiferia se tient le dimanche 21 mai de 10h et 18h, au centre social Balzac, 25 rue Balzac à Dijon.