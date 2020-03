Dijon : un nouvel atelier pour danser avec son bébé

Et si vous preniez des cours de danse avec votre bébé ? Un tout nouvel atelier vient d'être créé à Dijon. Dans une salle de sport, deux professionnelles donnent des cours de danse d'un nouveau genre : la maman ou le papa danse avec son bébé porté dans une écharpe, ou dans un porte-bébé.

Tous les premiers mercredis du mois, Morgane Lainé, monitrice de portage, et Trécy Carriço, danseuse, se retrouvent pour accueillir les mamans et leurs enfants. "On peut porter des enfants de tous les âges, explique Morgane. De sa naissance jusqu'à tard, dès lors qu'on a encore la forme pour le porter!"

Dans cet atelier, les parents accrochent leur enfant sur le ventre, ou sur le dos © Radio France - Lou Bourdy

Avec des gestes simples, les mamans passent des moments privilégiés en dansant avec leurs bébés - Trécy Carriço, danseuse professionnelle

Dans cet atelier, les parents accrochent leur enfant sur le ventre, ou sur le dos. Les professionnelles peuvent prêter des écharpes ou des portes-bébés pour ceux qui n'en auraient pas. "On est là pour proposer une parenthèse aux parents dans leur quotidien, confie Trécy Carriço, danseuse professionnelle. On connait les bienfaits de la musique, sur les adultes et sur les enfants. Avec des gestes simples, les mamans passent des moments privilégiés en dansant avec leurs bébés."

Certains exercices permettent aux mamans de se balancer doucement avec leurs bébés © Radio France - Lou Bourdy

Un plaisir pour les bébés et les parents

Sur quelques pas de samba et de danse africaine, les mamans de l'atelier sont ravies : "Je trouve ça super, mon bébé regarde partout, il a l'air de bien aimer, sourit Céline. On sollicite de nouveaux muscles : les bras, les mouvements de anches et de fesses !"

Même plaisir pour Guilaine, qui porte son bébé Léonie : "Le portage c'est magique, elle est collée contre moi, c'est le prolongement de la grossesse. Pour elle c'est apaisant et sécurisant !"

L'atelier a lieu de 10h à 11h30, dans la salle de sport Athletic Gym, 50 avenue du Drapeau, à Dijon © Radio France - Lou Bourdy

Les cours sont donnés chaque premier mercredi du mois. Si ça vous donne envie, prochain rendez vous le 4 mars, puis le 1er avril, le 6 mai, etc. L'atelier a lieu de 10h à 11h30, dans la salle de sport Athletic Gym, 50 avenue du Drapeau, à Dijon. Comptez 25€ pour participer à l'atelier, ouvert aux papas, aux mamans, mais aussi aux grands frères et sœurs qui voudraient danser en famille.

Inscriptions : blogmaviedemaman@gmail.com