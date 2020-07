Dijon : un pleurant retrouve le tombeau de Philippe Le Hardi après 200 ans d'absence

Ce samedi, le pleurant n°17, ou "Pleurant étanchant ses larmes" a regagné la salle du tombeau de Philippe le Hardi, au musée des Beaux-Arts de Dijon. La statuette d'albâtre, datant du XVe siècle, a été séparée du tombeau pendant 200 ans.

200 ans de séparation

Le tombeau et les 80 pleurants avaient été soustraits au clergé et nationalisés au moment de la Révolution française. Quelques années plus tard, dans la confusion de la Terreur, certains pleurants disparaissent.

Le pleurant n°17 se pince le nez en signe de deuil © Radio France - Caroline Félix

Le pleurant n°17 atterrit dans une famille. En 2014, cette famille décide de mettre en vente la statuette. La vente est repérée par les services du ministère de la Culture, qui décident de demander la restitution de la statuette à l'Etat. Ils s'appuient notamment sur des documents de la Révolution française, attestant que les pleurants sont des biens nationalisés et appartenant au domaine public. Malgré de multiples recours en justice de la famille, le pleurant est restitué à l'Etat en juin 2018.

La statue de quarante centimètres de hauteur est présentée derrière une vitre, avant de rejoindre les arcatures du tombeau en septembre.