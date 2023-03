Dijon : une association en l'honneur des Tontons Flingueurs et du cinéma des années 60

Le cinéma des années 60, en particulier celui du dialoguiste Michel Audiard a son fan-club à Dijon. "L'Amicale des Tontons & Co.", référence évidente au film "Les Tontons Flingueurs" qui va bientôt fêter ses 60 ans, le 27 novembre 2023. Les membres de cette association se sont réunis pour la première fois depuis sa création à la fin du mois de janvier.

Une association qui cherche d'autres membres

Six hommes autour de planches de charcuterie, avec un verre à la main. Les références fusent au gré de la conversation : "On se risque sur le bizarre ?"

"Je lance un appel aux tatas, interpelle Benoit Chervin, alias Tonton Benoit, le président de l'association. Tout le monde est le bienvenu !" Autour de la table, ils sont trois à se connaître. Les autres se rencontrent pour la première fois. Ils comptent réitérer l'opération.

Des projets pour partager leur cinéma

"Le cinéma des années 60, Michel Audiard, Lino Ventura, de Funès, c'est tout ce que j'aime !" lâche Rémy. A 31 ans, c'est le plus jeune de la bande.

Les autocollants de l'Amicale des Tontons & Co © Radio France - Etienne Cholez

L'association souhaite devenir un ciné-club. Benoit Chervin liste les projets : "On veut créer un ciné-club et projeter des films publiquement et faire des conférences autour." Le tout bien sûr entouré de passionnés et de curieux. Sans oublier de quoi "boire un coup". Parce que le cinéma d'Audiard, "c'est comme la raclette, c'est en groupe qu'on en profite le mieux."

Objectif : organiser la première projection au mois de juin 2023.

Pour les rejoindre : Amicale des Tontons & Co | Facebook ou par mail à amicale.tontons@orange.fr