Dijon : une expo-cabane pour découvrir les pépites de l'édition jeunesse

"A l'abri je lis", c'est le nom de cette cabane-expo itinérante qui a pris ses quartiers à la Minoterie à Dijon. Un bel objet en bois pour accueillir les lecteurs de tous les âges et leur faire découvrir une sélection de livres jeunes devenus rares et précieux.

C'est une cabane en bois où l'on peut se réfugier pour lire ! Une expo-cabane, baptisée "A l'abri je lis", qui va de bibliothèque en médiathèques à travers la grande région.

Sauvegarder des livres jeunesse devenus rares

Un projet initié par le Centre régional du livre (CRL) en Bourgogne pour défendre un fonds patrimonial jeunesse en train de disparaître. L'expo-cabane s'est installée depuis le 1er février à la Minoterie à Dijon et pour un mois.

Une soixantaine de livres devenus rares, sont exposés dans la cabane en bois © Radio France - Stéphanie Perenon

A l'intérieur on y trouve une sélection de livres jeunesse devenus rares, explique Alice Zunino la directrice adjointe du CRL, "on s'est aperçu depuis quelques années que ces libres on ne les trouve plus nulle part, pourtant ils ont un intérêt historique, sociologique et artistique."

Alors pour conserver ces ouvrages édités entre 1950 et les années 2000, le CRL aidé des bibliothèques de la région, a fait une sélection, une soixantaine d'ouvrages au total. Mais pas question de "garder ces livres sous cloche" précise Alice Zunino, " l'idée est de conserver mais aussi de montrer ses livres grâce à une oeuvre originale. Nous avons fait appel à un créateur, Raphaël Galley, qui a conçu une cabane tout en bois pour accueillir cette expo itinérante".

Alice Zunino, la directrice adjointe du CRL Bourgogne, pendant le montage de l'expo-cabane à la Minoterie à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Une expo itinérante et insolite

Cette cabane, c'est "une forme géométrique, un cube en quelque sorte, qui fait trois mètres par 3 mètres sur 2m50" explique l'artiste plasticien Raphaël Galley, qui a travaillé sur la thématique la cabane, thème très apprécié de la littérature jeunesse, qu'il a déclinée vers le refuge et l'abri. "Car c'est ainsi qu'est perçue l'expo-cabane, comme un lieu refuge, un cocon pour se replier sur soi-même et la lecture, précise Marie-Hélène Félix, chargée des relations avec le public à la Minoterie à Dijon.

Raphaêl Galley (à gauche) le créateur de la cabane en bois, lors de son montage à la Minoterie © Radio France - Stéphanie Perenon

Au total, une soixantaine de livres sont consultables sur place. L'Expo-Cabane, baptisée "A l'abri je lis" vous attend à la Minoterie jusqu'au 3 mars, du lundi au vendredi de 10H à 17H30 et c'est gratuit. Elle prendra ensuite la direction de Talant pour la bibliothèque Gaspard Monge.

La cabane a été conçue avec les élèves du lycée professionnel des arts du bois Pierre-Vernotte à Moirans-en-Montagne dans le Jura.

L'expo-cabane est installée à la Minoterie à Dijon jusqu'au 3 mars © Radio France - Stéphanie Perenon