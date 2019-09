Dimanche 15 septembre : Tombez sous le charme des belles italiennes au musée Maurice Dufresne

Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire, France

Les italiennes à l'honneur

Quelques uns des véhicules exposés lors de la Rétro-fête 2018 - Musée Maurice Dufresne

Pendant toute la journée de dimanche, un rassemblement de voitures anciennes sera proposé aux visiteurs sur le parking du musée. Et pour cette édition 2019, un espace dédié aux voitures italiennes sera installé dans le parc du musée. L'occasion de découvrir des modèles de rêve, comme la fameuse Ferrari Enzo.

Les amateurs de mécaniques trouveront aussi leur compte lors de la bourse d'échange auto-moto-tracteur. Une brocante attend également les curieux et collectionneurs d'objets en tous genres et par le marché rétro et artisanal.

Les objets de collection de l'édition 2018 - Musée Maurice Dufresne/Batvision

Un après-midi de pilotage

De 11H30 à 18H30, les visiteurs pourront profiter d'une ambiance musicale et d'une restauration italienne. De quoi être en pleine forme pour assister à un spectacle insolite: le 2ème trophée Maurice Dufresne. Il s'agit d'une course étonnante et spectaculaire de tracteurs-tondeuses qui se déroulera à 15H sur le parking du musée.

Le trophée Maurice Dufresne 2018 - Musée Maurice Dufresne/Batvision

Nelson Panciatici invité d'honneur

Nelson Pancitici, pilote officiel Alpine a remporté à deux reprises le championnat ELMS (European Le Mans Series). C'est un habitué des podiums en LMP2 au 24H du Mans mais également l'ambassadeur du Musée Maurice Dufresne. Il se prêtera avec plaisir à une séance de dédicaces et de photos, de 16H30 à 17H30.

Nelson Panciatici sur le circuit Paul Ricard en 2008 © Maxppp - Jean-François GALERON

Cette 4ème édition de la Rétro-fête se déroulera dimanche 15 septembre 2019, de 9H30 à 19H. Renseignement sur le site internet du musée Maurice Dufresne