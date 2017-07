Dinan : belle réussite pour les 15èmes joutes nautiques

24 communes du pays de Dinan, de la Rance ou de Saint-Malo se sont affrontés sur les embarcations ce dimanche 9 juillet. Le principe : faire tomber le joueur adverse, debout à l'arrière du bateau. Et ce avec une longue lance, un peu comme les joutes à cheval au moyen-âge.

Sous le pont en pierre du port de Dinan, c'est le combat. Autour, des centaines de personnes encouragent leurs villes. "Dinan, Dinan", crient par exemple les joueurs de rugby de la ville. Ce sont eux qui représentent leur cité pour ces joutes nautiques.

Toutes les équipes viennent déguisés. Ici, les gaulois de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine © Radio France - Théo Hetsch

Ils sont huit dans l'embarcation. Face à eux, les joueurs du Grand Fougeray sont déguisés en Céline Dion : robe bleue et perruque blonde... Et à l'eau Céline Dion ! "C'est compliqué, il faut attaquer avec la lance tout en gardant l'équilibre", constate le jouteur repêché du port, "et puis il faut accepter d'aller dans l'eau !". Malgré son bain, il a gardé sa bonne humeur.

C'est une grande fête, toutes les équipes sont déguisées. Obélix, alias Thierry vient prendre une cervoise : "on vient de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine", précise-t-il tout de suite, "on sort de deux joutes victorieuses donc ça se passe bien". Toute l'équipe prend du plaisir : "on n'avait arrêté d'y participer depuis 3-4 ans", explique-t-il, "au début de l'année, on s'est dit qu'on pourrait constituer une équipe avec des gars de l'entreprise".

22 villes du pays de Rance et de Saint-Malo s'affrontaient toute la journée © Radio France - Théo Hetsch

Et tout cela pour la bonne cause ! Philippe Journiac est le président de l'association Kiwanis Dinan : "chaque équipe paie une participation de 500 euros", explique-t-il, "l'ensemble des dons de la journée va servir à financer des actions pour les enfants handicapés et défavorisés".

Des sourires et du plaisir pour les uns ; des bonnes actions pour les autres. Bref même si certains ont fini à l'eau, tout le monde était gagnant à Dinan.