Dinan : la Fête des Remparts annulée en 2021

L'association Fête des remparts a du se résoudre à annuler l'édition 2021. N'ayant aucune visibilité sur les conditions sanitaires de l'été prochain, impossible de préparer le festival qui accueille quelques 900 artistes et 100.000 visiteurs. Le conseil d'administration renonce donc à cette édition qui était prévue les 24 et 25 juillet 2021 et donne rendez vous donc à l'été 2022.

Un festival plus intime à la place

Les organisateurs ont tout de même décidé d'organiser une fête médiévale plus intimiste et plus étendue sur le temps. " Les Remparts de l'Histoire " se tiendront du 20 au 25 juillet à Dinan. Il s'agira toujours de promouvoir le patrimoine local à travers des spectacles et des animations. Ce festival se tiendra dans deux lieux emblématiques de la ville : le square des Dinantais et au groupe scolaire des Cordeliers. Les jauges de spectateurs seront limitées et les manifestations sur le domaine public seront abandonnées.

La programmation sera connue en avril.