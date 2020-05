Dinard : le festival du film britannique aura bien lieu à l'automne

Alors que les amoureux du cinéma sont en manque de films depuis le début du confinement, voilà une nouvelle qui va leur mettre du baume au cœur. Le festival du film britannique de Dinard (Ille-et-Vilaine) aura bien lieu cet automne du 30 septembre au 4 octobre. Les organisateurs confirment la bonne nouvelle "avec plaisir et soulagement" ce jeudi 28 mai.

La présence des invités reste à confirmer

"La situation sanitaire du Covid-19, particulièrement en France et au Royaume-Uni, a bouleversé les vies, les habitudes et les calendriers. Elle nous oblige à la sobriété et la simplicité et elle nous pousse à reconsidérer la forme de cet événement phare de l’année dinardaise," explique la nouvelle directrice artistique Dominique Green.

A ce jour, la présence des invités internationaux n'est en revanche pas confirmée. La sélection de films sera plus resserrée. L'équipe assure que toutes les dispositions seront prises pour garantir la sécurité sanitaire "en fonction des prescriptions gouvernementales autorisant la réouverture des salles de cinéma et du principe de distanciation sociale."