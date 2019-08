Dinard : le festival du film cherche des figurants pour sa bande-annonce

Dinard, France

Le Dinard Film Festival se déroulera du 25 au 29 septembre prochain. Le festival fête cette année sa 30e édition et les organisateurs ont décidé de tourner une partie de la bande-annonce sur la plage de l'Ecluse. Le clip sera une nouvelle fois réalisé par Paul Marques-Duarte et même si l'équipe du festival souhaite garder le secret sur son contenu, on sait déjà qu'il sera tourné à la façon d'une comédie musicale.

Les organisateurs recherchent d'ailleurs des figurants amateurs pour tourner une scène sur la plage le lundi 19 août. Femmes et hommes de tous âges, sachant danser ou non sont les bienvenu(e)s. Pour avoir une chance de jouer les Gene Kelly ou Emma Stone sur la plage il est en revanche nécessaire de remplir une fiche d'inscription disponible en cliquant sur ce lien.