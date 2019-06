DIRECT - Armada 2019 à Rouen : suivez la quatrième journée avec l'arrivée du Belem et la messe des marins

View this post on Instagram

Photo credits : @bgcphotographie 📸 Taguez vos photos #RouenPhoto pour les partager avec nous! #RouenPhoto #Armada ⛵️ #Rouen #RouenTourisme #igersRouen #insta_normandy #insta_normandie #Normandie #Normandy #Photography #LaNormandie #TravelPhotos #France #Europe #TopFrancePhoto #MerveillesDeFrance