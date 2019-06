Armada 2019 : le programme de ce mercredi 12 juin

Rouen - France

Ce sont les vedettes de l'Armada : les marins dans leurs beaux costumes. A partir de 14h30, ils vous donnent rendez-vous pour un défilé en fanfare dans la ville de Rouen. Un spectacle haut en couleurs et en musiques. Ils partiront du pont Guillaume le Conquérant pour rejoindre la mairie en passant par la rue Jeanne d'Arc.

Téléchargez le parcours du défilé des équipages

Attention : la circulation, déjà compliquée pendant ces jours d'Armada à Rouen, risque de l'être encore plus entre 14h30 et 16h30 au moment du défilé.

A lire : comment circuler et stationner à Rouen pendant l'Armada.

Le programme du mercredi 12 juin de l'Armada

12h15 et 13h15 - Bam Bam Tikilik à la tente Culture en Normandie

14h30 : défilé des marins dans le centre ville de Rouen

17h40 : concert Cannibale organisé par la Région Normandie

19h : La Gammine aux terrasses de France Bleu Normandie

19h05 : concert The Goaties organisé par la Région Normandie

20h30 : concert MNNQNS organisé par la Région Normandie

21h55 : concert Feu Chatterton organisé par la Région Normandie

23h15 : feu d'artifice​​​​​​​​​​​​​​

Prévisions météo : ce mercredi, nuages et éclaircies, averses pouvant être orageuses l'après-midi. Températures minimales : entre 8 et 11 degrés.Températures maximales : entre 17 et 18 degrés.

Prévoyez un imperméable.

Les entrées pour les piétons sont ouvertes de 10h à 02h du matin. Attention : fouille obligatoire. Chiens, vélos et patinettes interdits.

Astuce : pour accéder plus rapidement au site de l'Armada, privilégiez l'entrée située rive gauche, située entre le 106 et le Pont Flaubert.

Consultez le plan des quais de Rouen pendant l'Armada.

