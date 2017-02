DIRECT Carnaval de Dunkerque 2017

26 - 27 - 28 février 2017 ce sont les trois joyeuses du carnaval de Dunkerque. Le carnaval le plus original, le plus festif et le plus convivial de France réunit des milliers de personnes masquées qui vont chanter et danser ensemble. Suivez la bande avec France Bleu.

Le carnaval de Dunkerque , comme tous les carnavals, trouve son origine dans la nuit des temps. Mais il doit sa spécificité aux jours de fête qui précédaient le départ des pêcheurs pour l'Islande.

Ce qui fait la force du carnaval de Dunkerque, c'est sa convivialité. Durant le temps des fêtes, les carnavaleux se retrouvent comme une grande famille pour danser, chanter, chahuter ensemble dans un esprit bon enfant.

Les nouveautés de cette année : le kiosque pour le rigodon autour de la statue de Jean Bart sera tout nouveau et des gobelets réutilisables sont distribués gratuitement par la mairie ou échangeables contre une consigne d'1 euro dans les cafés.

