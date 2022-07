Ce mercredi 13 juillet dès 21h, vivez en direct le concert de The Inspector Cluzo et de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn depuis les arènes de Mont-de-Marsan.

DIRECT - Le concert de The Inspector Cluzo aux arènes de Mont-de-Marsan

L'affiche du concert de The Inspector Cluzo et l'Orchestre de Pau Pays de Béarn aux arènes de Mont-de-Marsan, ce mercredi 13 juillet

Sans aucun doute l'événement musical dans les Landes pour cet été, The Inspector Cluzo sont en concert aux arènes de Mont-de-Marsan ce mercredi 13 juillet dès 21h. Dans la cadre de leur projet "Unplugged", les 2 rockfarmers landais ont invité les musiciens de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn à les rejoindre su la scène du Plumaçon. Une création unique pour un concert tout autant unique !

Les Cluzo en formation guitares acoustiques, batterie, piano, violoncelle, violon accompagnés de seize musiciens de l'OPPB dirigés par Fayçal Karoui. Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain ont réarrangé leur répertoire pour cette soirée exceptionnelle avec Bruno Peterschmidt, corniste et chef d’orchestre.

Emission spéciale en direct proposée par Franc Bleu pour ce concert en terres montoises :

21h, l'interview de The Inspector Cluzo. Au micro de Marie-Cécile Gardey, Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain évoquent cette tournée "Unplugged" et ce concert spécial "à la maison".

21h30, The Inspector Cluzo et l'Orchestre de Pau Pays de Béarn sur la scène des arènes de Mont-de-Marsan